Кулеба відреагував на резолюцію Європарламенту проти дій Путіна

Дмитро Кулеба підтримав резолюцію Європарламенту / УНІАН

Голова МЗС України Дмитро Кулеба підтримав рішення Європарламенту про схвалення резолюції по Росії - документ закликає вжити щодо Росії низку заходів у разі її вторгнення в Україну, йдеться в заяві глави МЗС Twitter.

"Вдячний Європарламенту за чітку відповідь на загрози безпеці Європи з боку РФ. Росія повинна згорнути агресію проти України... Саме до цих сигналів закликала Україна, щоб показати РФ можливу ціну за нову хвилю агресії... Україна також вітає заклик зупинити будівництво Північного потоку-2, проєкти Росатому в Європі", - заявив він.

Кулеба також закликав Росію припинити незаконну блокаду судноплавства в чорному і Азовському морях і привітав заклик Європарламенту ввести постійний моніторинг навігації в Керченській протоці.

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