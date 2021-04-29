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Кулеба відреагував на резолюцію Європарламенту проти дій Путіна

29 квітня 2021, 19:11

Міністр закликав Росію припинити незаконну блокаду судноплавства в Чорному і Азовському морях і привітав заклик Європарламенту ввести моніторинг.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба підтримав резолюцію Європарламенту / УНІАН

Голова МЗС України Дмитро Кулеба підтримав рішення Європарламенту про схвалення резолюції по Росії - документ закликає вжити щодо Росії низку заходів у разі її вторгнення в Україну, йдеться в заяві глави МЗС Twitter.

"Вдячний Європарламенту за чітку відповідь на загрози безпеці Європи з боку РФ. Росія повинна згорнути агресію проти України... Саме до цих сигналів закликала Україна, щоб показати РФ можливу ціну за нову хвилю агресії... Україна також вітає заклик зупинити будівництво Північного потоку-2, проєкти Росатому в Європі", - заявив він.

Кулеба також закликав Росію припинити незаконну блокаду судноплавства в чорному і Азовському морях і привітав заклик Європарламенту ввести постійний моніторинг навігації в Керченській протоці.

Відключення Росії від SWIFT - про що раніше повідомляв Главред:

  • Глава Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер заявив, що Захід повинен застосувати нові санкції до Росії через ескалацію конфлікту на Донбасі і ситуацію з погіршенням здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального. У разі посилення збройної конфронтації РФ проти України він порадив ввести санкції проти російських олігархів і відключити Російську державу від SWIFT.
  • У Держдумі у відповідь заявили, що в ескалації конфлікту на Донбасі нібито може бути винна тільки Україна, тоді як позиція Вебера є "популістською" і "безпідставною".
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 13 квітня в ході візиту до Ірану сказав агентству IRNA про те, що Москва шукає можливості для переходу до національної або альтернативної долара валюті для фінансових розрахунків з іншими державами. При цьому РФ працює і над тим, щоб відмовитися від платіжних систем заходу.
  • Раніше Главред писав про те, що сьогодні Європарламент схвалив резолюцію, в якій закликав ЄС заблокувати газопровід Північний потік - 2 і відключити Росію від системи SWIFT у разі російського вторгнення в Україну.
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