Кулеба перерахував "пастки" Мінських угод

У Мінських угодах є два компоненти - політичні та питання безпеки, і треба починати з останніх - а саме, з припинення вогню.
Мінські угоди не є ідеальними для України - у них є багато пасток. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі програми BBC HARDtalk у середу, 28 квітня.
"Я не думаю, що Мінські угоди - ідеальна річ для України, в них є багато щілин, лакун і пасток для України. Але документ підписаний, ми повинні слідувати логіці цього документа і втілювати його", - сказав Кулеба.
За його словами, президент Володимир Зеленський каже, що коли Росія тільки звинувачує Україну в невиконанні Мінська, але нічого не робить для того, щоб почати виконувати його, "ми маємо розпочати розмову про те, хто дійсно піклується про ці угоди і хоче, щоб вони стали дорожньою картою для врегулювання".
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Міністр підкреслив, що в Мінських угодах є два компоненти - політичні та питання безпеки, і треба починати з останніх - а саме, з припинення вогню.
Переговори щодо Донбасу-про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- В офісі президента України не мають наміру запрошувати президента Російської Федерації Володимира Путіна до Києва. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що гіпотетичне запрошення Путіна до Києва є некоректним.