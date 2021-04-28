Кулеба перерахував "пастки" Мінських угод

Кулеба назвав підводні камені Мінських угод / УНІАН

Мінські угоди не є ідеальними для України - у них є багато пасток. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі програми BBC HARDtalk у середу, 28 квітня.

"Я не думаю, що Мінські угоди - ідеальна річ для України, в них є багато щілин, лакун і пасток для України. Але документ підписаний, ми повинні слідувати логіці цього документа і втілювати його", - сказав Кулеба.

За його словами, президент Володимир Зеленський каже, що коли Росія тільки звинувачує Україну в невиконанні Мінська, але нічого не робить для того, щоб почати виконувати його, "ми маємо розпочати розмову про те, хто дійсно піклується про ці угоди і хоче, щоб вони стали дорожньою картою для врегулювання".

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Міністр підкреслив, що в Мінських угодах є два компоненти - політичні та питання безпеки, і треба починати з останніх - а саме, з припинення вогню.

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