Кулеба розповів, за якої умови Путін "швидко забереться з Донбасу"

Дмитро Кулеба повідав, коли РФ забереться з Донбасу / УНІАН

Якщо Німеччина в нормандському форматі діятиме як із Білоруссю, то Росія швидко забереться з Донбасу. Після цього можна почати працювати над звільненням Криму, повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів зі своїм німецьким колегою Хайком Маасом.

"Якщо (Німеччина-ред.) у нормандському форматі діятиме так само чітко, принципово і дієво, як з авіакомпаніями (Білорусі - ред.), то Росія швидко забереться з Донбасу, ми відновимо територіальну цілісність, розпочнемо відновлювати економіку на цих територіях, і війна в Україні припиниться", - сказав Кулеба.

За його словами, після цього почнеться робота зі звільнення Криму від російської окупації.

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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американською делегацією раніше закликав США і Євросоюз зупинити добудову Північного потоку-2. Гарант акцентував увагу на тому, що даний проект несе загрозу безпеці української держави.

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що після запуску СП-2 українській газотранспортній системі загрожує небезпека з боку Росії. За даними розвідки, існує ймовірність провокацій і терактів.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив сценарію, за якого у газопроводу Північний потік-2 виникнуть проблеми на етапі сертифікації та страхування труби.

Російський депутат В'ячеслав Ніконов припустив, що США спробують зупинити запуск Північного потоку-2 у тому випадку, якщо на осінніх парламентських виборах у Німеччині перемогу здобуде Партія зелених.