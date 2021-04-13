Кулеба запропонував НАТО десять головних кроків для підтримки України

Дмитро Кулеба назвав кроки України в НАТО / УНІАН

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідав про те, що під час свого візиту до Брюсселя запропонував країнам НАТО 10 кроків для підтримки України на тлі агресії з боку Росії, але про які саме кроки йдеться, міністр не став говорити.

"Під час засідання Комісії Україна-НАТО абсолютно всі союзники підтримали Україну. Є абсолютний консенсус у цій ситуації. Я запропонував союзникам по НАТО 10 кроків, які вони можуть зробити, щоб підтримати нас у цій ситуації", - сказав він у відео на сторінці в Facebook.

Кулеба зазначив, що їхав до Брюсселя з трьома завданнями: розповісти про те, що Росія робить біля українського кордону, подякувати за підтримку і закликати до конкретних дій на підтримку України.

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