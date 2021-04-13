Кулеба запропонував НАТО десять головних кроків для підтримки України

Під час засідання Комісії Україна-НАТО абсолютно всі союзники підтримали Україну. Є абсолютний консенсус у цій ситуації.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідав про те, що під час свого візиту до Брюсселя запропонував країнам НАТО 10 кроків для підтримки України на тлі агресії з боку Росії, але про які саме кроки йдеться, міністр не став говорити.
"Під час засідання Комісії Україна-НАТО абсолютно всі союзники підтримали Україну. Є абсолютний консенсус у цій ситуації. Я запропонував союзникам по НАТО 10 кроків, які вони можуть зробити, щоб підтримати нас у цій ситуації", - сказав він у відео на сторінці в Facebook.
Кулеба зазначив, що їхав до Брюсселя з трьома завданнями: розповісти про те, що Росія робить біля українського кордону, подякувати за підтримку і закликати до конкретних дій на підтримку України.
Загострення на Донбасі-про що раніше повідомляв Главред:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 5 квітня бойовики на Донбасі обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. В результаті ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.
Автор: Катерина Трохимчук