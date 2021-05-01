Кулеба попередив про небезпеку через маневри Росії в Азовському морі

Фіксується дуже серйозна загроза для України в Азовському морі - Кулеба / УНІАН

У російської держави є військові підрозділи, які у разі необхідності будуть швидко розгорнуті біля кордонів України. Київ і Захід повинні докласти максимум зусиль, щоб не допустити таких дій з боку Росія. Наразі найбільш серйозна загроза фіксується в акваторії Азовського моря. Дії РФ вказують на спробу зробити крок до встановлення контролю над морським простором. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що відведення військ Росії з прикордонних з українськими районами територій ще не свідчить про деескалацію ситуації. Росіяни в короткі терміни можуть знову зосередити свої війська біля кордонів України. Київ і міжнародне співтовариство повинні працювати над тим, щоб не допустити таких дій.

"Росія має військове угруповання, яке готове досить швидко розвернутися вздовж українського кордону у разі необхідності. І наразі наше спільне завдання з нашими партнерами - зробити все для того, щоб Росії більше ніколи така думка в голову не прийшла", - стверджує Кулеба.

Також він додав, що наразі фіксується серйозна загроза для України в акваторії Азовського моря. Росія перекидає кораблі з Каспійського до Азовського моря і демонструє наміри встановити контроль над морською акваторією. В України є політичні та юридичні інструменти протидії, однак влада працює і над тим, щоб допомагати українським Військово-морським силам.читайте такожУ МЗС України оголосили про плани Зеленського на перемовини з Путіним

"(Загроза в Азовському морі, - ред.) вона є безпрецедентно великою, перекидання кораблів з Каспійського моря до Азову - це і суттєва загроза безпеці, і крок до взяття морського простору під контроль. Тому всі інструменти, які у нас є - і двосторонні, і на міжнародних майданчиках - задіяні, але, знову ж таки, це політичні та юридичні інструменти. Але, на жаль, життя показує, що іноді силу можна зупинити тільки силою, тому ми також допомагаємо Міністерству оборони в зміцненні Військово-Морських сил України", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Відведення військ Росії від кордонів України