Кулеба попередив про небезпеку через маневри Росії в Азовському морі

Росія може швидко розгорнути війська біля кордонів України, стверджує Дмитро Кулеба.
У російської держави є військові підрозділи, які у разі необхідності будуть швидко розгорнуті біля кордонів України. Київ і Захід повинні докласти максимум зусиль, щоб не допустити таких дій з боку Росія. Наразі найбільш серйозна загроза фіксується в акваторії Азовського моря. Дії РФ вказують на спробу зробити крок до встановлення контролю над морським простором. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
У інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що відведення військ Росії з прикордонних з українськими районами територій ще не свідчить про деескалацію ситуації. Росіяни в короткі терміни можуть знову зосередити свої війська біля кордонів України. Київ і міжнародне співтовариство повинні працювати над тим, щоб не допустити таких дій.
"Росія має військове угруповання, яке готове досить швидко розвернутися вздовж українського кордону у разі необхідності. І наразі наше спільне завдання з нашими партнерами - зробити все для того, щоб Росії більше ніколи така думка в голову не прийшла", - стверджує Кулеба.
Також він додав, що наразі фіксується серйозна загроза для України в акваторії Азовського моря. Росія перекидає кораблі з Каспійського до Азовського моря і демонструє наміри встановити контроль над морською акваторією. В України є політичні та юридичні інструменти протидії, однак влада працює і над тим, щоб допомагати українським Військово-морським силам.читайте такожУ МЗС України оголосили про плани Зеленського на перемовини з Путіним
"(Загроза в Азовському морі, - ред.) вона є безпрецедентно великою, перекидання кораблів з Каспійського моря до Азову - це і суттєва загроза безпеці, і крок до взяття морського простору під контроль. Тому всі інструменти, які у нас є - і двосторонні, і на міжнародних майданчиках - задіяні, але, знову ж таки, це політичні та юридичні інструменти. Але, на жаль, життя показує, що іноді силу можна зупинити тільки силою, тому ми також допомагаємо Міністерству оборони в зміцненні Військово-Морських сил України", - підкреслив Дмитро Кулеба.
Відведення військ Росії від кордонів України
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про відведення з 23 квітня військових підрозділів Західного і Південного військових округів від кордонів України. Російський воєначальник мотивував своє рішення завершенням маневрів, в рамках яких були виконані поставлені завдання.
- Президент України Володимир Зеленський, коментуючи відведення військ Росії від українських кордонів, сказав, що таке рішення має знизити напругу в регіоні, і підкреслив наміри Києва врегулювати конфлікт з Москвою мирним шляхом.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва вирішила повернути війська до пунктів постійної дислокації виходячи з принципів доцільності.
- Втім, експерти Conflict Intelligence відзначили, що Росія вивела не всю військову техніку, яка була передислокована до прикордонних з Україною районів у рамках навчань. Зокрема, техніка 41-ї армії залишилася під Воронежем. Подібні дії, як стверджують аналітики, схожі на маневри Росії 2014 року, в результаті яких російські військові підрозділи опинилися на Донбасі.