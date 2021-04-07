Кулеба зізнався, чи замішана Україна у викраденні судді-втікача Чауса

Кулеба обговорив з молдавським колегою викрадення Чауса / УНІАН

Україна не має ніякого відношення до викрадення скандального колишнього судді-хабарника Миколи Чауса у Молдові, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час розмови з молдавським колегою Ауреліу Чокоєм, пише пресслужба МЗС України.

Кулеба сказав молдавському міністру, що правоохоронні органи України очікували, що Чаус буде екстрадований із Молдови. Для встановлення всіх обставин викрадення Чауса та місця перебування колишнього судді Кулеба запропонував створити спільну робочу групу.

"Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені в подальшому поглибленні українсько-молдовського співробітництва, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України та Молдови", - заявили в МЗС.

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