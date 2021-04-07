Кулеба зізнався, чи замішана Україна у викраденні судді-втікача Чауса

Для встановлення всіх обставин викрадення Чауса і місця перебування колишнього судді Кулеба МЗС запропонував створити спільну робочу групу.
Україна не має ніякого відношення до викрадення скандального колишнього судді-хабарника Миколи Чауса у Молдові, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час розмови з молдавським колегою Ауреліу Чокоєм, пише пресслужба МЗС України.
Кулеба сказав молдавському міністру, що правоохоронні органи України очікували, що Чаус буде екстрадований із Молдови. Для встановлення всіх обставин викрадення Чауса та місця перебування колишнього судді Кулеба запропонував створити спільну робочу групу.
"Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені в подальшому поглибленні українсько-молдовського співробітництва, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України та Молдови", - заявили в МЗС.
Справа Миколи Чауса-про що раніше писав Главред:
- В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, так як парламент не зміг оперативно розглянути це питання.
- У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався молдавській владі.
- У жовтні 2017 Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 - звільнила з посади судді.
- У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.
- Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.