Кулеба розкрив деталі випадкової зустрічі Зеленського з Тихановською / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський і лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська провели неформальну зустріч у Вільнюсі під час одного з протокольних заходів конференції реформ, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що Тихановська подякувала за підтримку білоруського народу.

У коментарі РБК-Україна Кулеба сказав, що білоруська опозиціонерка була присутня у Вільнюсі серед інших гостей на одному з протокольних заходів конференції з питань реформ в Україні.

"Під час неформального спілкування вона підійшла до президента України Володимира Зеленського, представилася і подякувала за те, що Україна підтримує білоруський народ. Наша держава дійсно щира і послідовна в цій підтримці", - підкреслив Кулеба.

Глава українського МЗС додав, що керівництво нашої країни "бажає білорусам добра і зацікавлене в тому, щоб сусідня Білорусь розвивалася як демократична європейська держава".

Зазначимо, про зустрічі з Зеленським Тихановська розповіла в одному з інтерв'ю. "Позавчора ми перетиналися з паном Зеленським на заході в Литві. Офіційних зустрічей у нас не було, але ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України", - розповіла вона.

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Відносини України та Білорусі

Українсько-білоруські відносини дуже серйозно зіпсувалися після того, як у серпні 2020 року президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив низку звинувачень на адресу України в тому, що Київ нібито фінансує опозицію Республіки.

У МЗС України назвали такі заяви необґрунтованими й оголосили про перегляд дипломатичних відносин з Республікою Білорусь.

Офіційний Київ разом із Заходом з 5 листопада 2020 року – з моменту закінчення каденції президента Лукашенка – не визнає його легітимно обраним главою білоруської держави. Вибори президента Білорусі 9 серпня минулого року Україна і західний світ вважають такими, що не відбулися.

26 травня 2021 року після інциденту з примусовою посадкою літака рейсу Ryanair, після чого в Мінські були затримані опозиційний білоруський блогер Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега, Київ ухвалив рішення про розрив авіасполучення з Білоруссю.

2 липня Лукашенко заявив, що він доручив прикордонникам повністю перекрити кордон з Україною через нібито "контрабанду зброї" з української території.

Детальніше про ситуацію на кордоні між Україною та Білоруссю дивіться у сюжеті:

Втім, прикордонники України заявили, що пункти пропуску на кордоні з Білоруссю як і раніше працюють.

7 липня уряд України схвалив плани щодо запровадження офіційним Києвом санкцій щодо Білорусі. Йдеться про обмеження проти осіб, які причетні до підтасовування президентських виборів минулого року і порушень прав людини.