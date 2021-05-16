Кулеба розкрив плани НАТО у разі військового вторгнення РФ в Україну

Україна не входить до НАТО, тому блок не воюватиме за Київ з Росією - Кулеба / УНІАН

Україна не очікує, що війська інших країн допомагатимуть державі у разі посилення російсько-українського військового конфлікту. Однак Захід повинен буде допомогти Києву вистояти у разі реалізації подібного сценарію. НАТО не почне війну з Росією, тому що Україна не входить до колективного блоку безпеки. При цьому українська держава має намір захищати свою територію. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю DW він розповів про те, що Україна дійсно не очікує на допомогу іноземних військ у разі вторгнення російських військ на українську територію. Однак союзники держави повинні докласти зусиль для того, щоб Києву вдалося витримати удар.

"Ми не очікуємо прибуття іноземних військ, щоб допомогти нам. Але ми очікуємо від наших партнерів забезпечення України тією підтримкою, яку вони можуть запропонувати, щоб допомогти нам вистояти в цьому конфлікті за нашу країну", - сказав Кулеба.читайте такожУ НАТО зробили заяву щодо ПДЧ для України і розкрили плани на саміт

При цьому дипломат висловив упевненість в тому, що Північноатлантичний альянс не почне воювати з Росією, тому що Україна не входить до НАТО. Однак українці готові захищати свою територію.

"Абсолютно. Україна наразі не член НАТО, і я б хотів нагадати, чітко і однозначно, що це наша земля, і ми її захищатимемо, а наші партнери можуть допомогти нам у цьому, і я впевнений, що все так і буде", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Війна Росії та України