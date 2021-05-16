УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Кулеба розкрив плани НАТО у разі військового вторгнення РФ в Україну

16 травня 2021, 13:10

Київ не розраховує на допомогу іноземних військ у разі ескалації військового конфлікту з Росією, стверджує Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Україна не входить до НАТО, тому блок не воюватиме за Київ з Росією - Кулеба / УНІАН

Україна не очікує, що війська інших країн допомагатимуть державі у разі посилення російсько-українського військового конфлікту. Однак Захід повинен буде допомогти Києву вистояти у разі реалізації подібного сценарію. НАТО не почне війну з Росією, тому що Україна не входить до колективного блоку безпеки. При цьому українська держава має намір захищати свою територію. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю DW він розповів про те, що Україна дійсно не очікує на допомогу іноземних військ у разі вторгнення російських військ на українську територію. Однак союзники держави повинні докласти зусиль для того, щоб Києву вдалося витримати удар.

"Ми не очікуємо прибуття іноземних військ, щоб допомогти нам. Але ми очікуємо від наших партнерів забезпечення України тією підтримкою, яку вони можуть запропонувати, щоб допомогти нам вистояти в цьому конфлікті за нашу країну", - сказав Кулеба.читайте такожУ НАТО зробили заяву щодо ПДЧ для України і розкрили плани на саміт

При цьому дипломат висловив упевненість в тому, що Північноатлантичний альянс не почне воювати з Росією, тому що Україна не входить до НАТО. Однак українці готові захищати свою територію.

"Абсолютно. Україна наразі не член НАТО, і я б хотів нагадати, чітко і однозначно, що це наша земля, і ми її захищатимемо, а наші партнери можуть допомогти нам у цьому, і я впевнений, що все так і буде", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Війна Росії та України

  • Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що потенційна загроза біля українських кордонів присутня, однак рівень загрози сьогодні не вказує на чіткі плани Росії щодо військового вторгнення в Україну. За його словами, Україна не розраховує на допомогу Заходу і протистоятиме противнику своїми силами.
  • Журналісти The Washington Post опублікували матеріал з посиланням на дослідження, в якому брали участь колишні високопосадовці Заходу. У статті йдеться про те, що Захід підтримає Україну в боротьбі з Росією тільки в тому випадку, якщо Київ не відповідатиме на провокації Москви на Донбасі. Однак якщо Україна відповість РФ військовими діями, країни західного світу можуть припинити підтримку української держави у військовій сфері.

новини Росії НАТО МЗС України Дмитро Кулеба новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Кулеба розкрив плани НАТО у разі військового вторгнення РФ в Україну». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Діма Комаров показав мусульманські розваги без цензуриДіма Комаров показав мусульманські розваги без цензури Анна Різатдінова зізналася, як вони спілкуються з Онищенком, якого розушукують в УкраїніАнна Різатдінова зізналася, як вони спілкуються з Онищенком, якого розушукують в Україні Путін відповів на арешт свого кума Медведчука і висунув звинувачення УкраїніПутін відповів на арешт свого кума Медведчука і висунув звинувачення Україні Вбивчий удар: чи піде Зеленський до кінця у справі МедведчукаВбивчий удар: чи піде Зеленський до кінця у справі Медведчука Суд над Медведчуком: з'явилося перше рішенняСуд над Медведчуком: з'явилося перше рішення

Останні новини

05:03
Експерт спрогнозував несподівану відповідь Путіна за арешт Медведчука
04:39
Експерт пояснив, як Росія допомагає Україні вступити до НАТО Відео
04:23
Смачний сніданок з лаваша за 10 хвилин: покроковий рецепт з фото Відео
03:51
Чим замінити каву: названо п'ять продуктів, які заряджають енергією Відео
02:14
У моді білі штани, в яких можна мати невимушений і стильний вигляд одночасно Фото Відео
Реклама
01:39
Гороскоп на завтра 18 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: фатальний збіг та повний фарт Відео
01:36
У РФ назвали умову, за якої Путін "здасть" Медведчука Відео
00:51
Легендарну гру Final Fantasy XIV чекає масштабне доповнення: подробиці Відео
00:23
Пекельна 30-градусна спека і грози: прогноз погоди на понеділок Відео
00:01
Гороскоп на сьогодні 17 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: кому загрожує покарання за довірливість Відео
16 травня, неділя
23:58
Названо консерви, які не можна просто відкрити та з'їсти
23:56
На Євробаченні 2021 стався спалах коронавірусу Відео
23:15
Названо небезпеку ряжанки для організму Відео
22:56
В Україні в червні вдарять заморозки - синоптики Відео
22:33
Туніка офіційно повернулася в моду: вона стане знахідкою для весни-літа 2021 Фото Відео
22:27
Експерт пояснив вразливість ППО України перед ракетним ударом РФ Відео
22:14
Шукали кілька днів: під Одесою підлітка знайшли повішеним у лісі Відео
21:55
Українців попередили про неминучість підвищення цін на проїзд Відео
21:08
Ізраїль і Палестина назвали кількість жертв в результаті загострення конфлікту Відео
21:01
Справа Медведчука загрожує Зеленському серйозним ударом по репутації Погляд
Реклама
20:57
Друг Путіна Земан вилаяв РФ за включення Чехії в список недружніх країн Відео
20:42
Творці Dishonored і Prey працюють над амбітною грою про вампірів – ЗМІ
20:36
У Зеленського розповіли про ініціативу Києва щодо кордону України і РФ на Донбасі Відео
20:21
У Москві закотили істерику після погрози Брюсселя відключити РФ від SWIFT Відео
20:11
В Ізраїлі звалилася трибуна синагоги з сотнями людей, є жертви Відео
19:40
Аграрії б'ють на сполох і попереджають про зникнення популярного продукту українців Відео
19:39
"Покарати Україну": у РФ спрогнозували помсту Путіна за арешт Медведчука Відео
19:37
Арестович зробив заяву про вибори до Держдуми у ОРДЛО і анонсував удар по Росії Відео
19:36
У моду входить приголомшлива жіноча стрижка флоб: особливості та кому пасує Фото Відео
19:30
У Steam почалася роздача Galaxium – аркади в дусі легендарної Space Invaders Відео
18:59
Нове зростання цін: експерт попередив про подорожчання популярних продуктів Відео
18:41
ХАМАС бомбить Ізраїль рекордною кількістю ракет Відео
18:33
У Чехії вибухнули жорсткою заявою через новий скандал, пов'язаний з Росією Відео
18:27
WhatsApp стане платним? Шахраї придумали нову схему обману користувачів
18:21
Під Одесою викладач коледжу влип у скандал, назвавши українську "псячою мовою" Відео
18:00
Лікар назвав головну помилку при вимірюванні тиску Відео
17:30
В Україні перенесуть робочі дні: як будемо відпочивати Відео
17:28
Вірусолог розгромила страшилку щодо індійського штаму COVID-19: чи загрожує Україні "чорний грибок" Відео
17:27
Удар інфляції та обвал ВВП: експерт пояснив великі провали уряду Відео
17:26
У Мережі з'явився перший геймплей умовно-безкоштовної The Division: Heartland Відео
Реклама
17:24
У Байдена заявили про небезпеку військового посилення РФ в одному з регіонів Відео
17:00
Колишній глава ГПУ пояснив, чим загрожує Україні справа Медведчука
16:50
Sony запустила сторінку куратора PlayStation в Steam – більше ігор прямують на PC Відео
16:43
Синоптик попередив, які області України "атакує" град Відео
16:41
Нові санкції та відключення від SWIFT: в ЄП розкрили сценарій удару по РФ Відео
16:40
У Чорне море увійшов новітній корабель британського флоту: Росія негайно відреагувала Відео
16:26
Автозаправки в Україні оголосили Кабміну паливний бунт Відео
16:06
Лікар розповів, коли Україна подолає епідемію коронавірусу Відео
15:50
Додаток дня: симулятор художника Painting VR для шоломів Oculus Quest & 2 Відео
15:47
Російський танк "покуражився" на кладовищі в "ЛНР": люди плачуть через знищені могили Фото Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти