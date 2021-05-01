Кулеба заявив про плани України щодо участі США в питаннях Донбасу

Україна очікує, що спецпредставник США щодо Донбасу зіграє важливу роль у врегулюванні конфлікту - Кулеба / УНІАН

Офіційний Київ очікує від Вашингтона призначення спеціального представника Держдепу США щодо Донбасу. Американський чиновник повинен брати безпосередню участь у процесі прийняття рішень Америкою щодо України та ситуації у ОРДЛО. Від нього вимагатиметься чітке виконання поставлених завдань. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Україна зацікавлена в призначенні спецпредставника США щодо Донбасу, який буде глибоко інтегрований, тобто стане невід'ємною частиною процесу розробки і прийняття рішень Держдепартаментом щодо України і Донбасу", - розповів Кулеба у інтерв'ю Радіо Свобода.

Як вважає Кулеба, представник Держдепу повинен чітко розуміти свої функції в питанні врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.читайте такожУ США зробили заяву щодо Донбасу і назвали умову для Росії

Дипломат підкреслив, що рішення про призначення американського спеціального представника по Донбасу прийматиметься виключно держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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