Кулеба заявив про плани України щодо участі США в питаннях Донбасу

Спецпредставник Держдепу США щодо Донбасу вирішуватиме чіткі завдання, стверджує Дмитро Кулеба.
Офіційний Київ очікує від Вашингтона призначення спеціального представника Держдепу США щодо Донбасу. Американський чиновник повинен брати безпосередню участь у процесі прийняття рішень Америкою щодо України та ситуації у ОРДЛО. Від нього вимагатиметься чітке виконання поставлених завдань. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Україна зацікавлена в призначенні спецпредставника США щодо Донбасу, який буде глибоко інтегрований, тобто стане невід'ємною частиною процесу розробки і прийняття рішень Держдепартаментом щодо України і Донбасу", - розповів Кулеба у інтерв'ю Радіо Свобода.
Як вважає Кулеба, представник Держдепу повинен чітко розуміти свої функції в питанні врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.читайте такожУ США зробили заяву щодо Донбасу і назвали умову для Росії
Дипломат підкреслив, що рішення про призначення американського спеціального представника по Донбасу прийматиметься виключно держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Новини України та США
- Державний секретар США Ентоні Блінкен 30 квітня заявив, що він має намір відправитися з візитом до України вже наступного тижня. Причиною поїздки є стурбованість Вашингтона складною ситуацією поблизу українських кордонів. Штати не впевнені, що відведення військ РФ від кордонів України посприяє стабілізації ситуації.
- Візит заплановано на 5-6 травня. Блінкен планує провести перемовини з президентом України Зеленським і главою МЗС Кулебою.
- Раніше була опублікована доповідь директора управління розвідки Міноборони США Скотта Берр'єра, в якій йшлося про те, що Москва продовжує чинити опір прагненню України до НАТО, і зміцнює свої позиції у Криму. Беррьер вважає, що конфлікт на Донбасі навряд чи буде врегульовано в короткостроковій перспективі.