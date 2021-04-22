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Кулеба розповів, якого удару Захід повинен завдати по Росії через Україну

22 квітня 2021, 10:40

Західний світ не повинен допустити, щоб РФ здійснила нове військове вторгнення в Україну, стверджує Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Заходу потрібно відключити Росію від SWIFT у разі нової агресії проти України - Кулеба / УНІАН

Для того щоб у Москві розуміли відповідальність за агресивні дії проти Києва, Заходу слід посилити санкції проти Росії і відключити державу від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю Reuters дипломат розповів про те, що наразі немає інформації про нові військові дії Росії проти України. Однак Заходу слід зробити кроки, які дозволять не допустити такого розвитку подій.

"Я не маю інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України вже прийнято. Тому зараз все може піти в будь-яку сторону. І ось чому реакція Заходу, консолідована реакція Заходу, є наразі настільки важливою, щоб не дати Путіну прийняти це рішення", - вважає Кулеба.читайте такожУ Лаврова пояснили дії Росії у разі відключення від SWIFT

Глава МЗС акцентував увагу на тому, що якщо Росія піде на загострення військового конфлікту з Україною, то Заходу слід впровадити нові санкції проти Москви. Обмеження повинні включати відключення РФ від системи SWIFT.

Кулеба підкреслив, що Захід допоміг стримати РФ, проте відтепер "все залежатиме від того, чи готовий західний світ перейти від слів до справи".

Відключення Росії від SWIFT

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