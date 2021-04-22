Кулеба зробив заяву про реакцію Кремля щодо зустрічі Зеленського і Путіна

У Кремлі не відповіли на ініціативу Зеленського про зустріч з Путіним на Донбасі - Кулеба / УНІАН

У Кремлі не відповіли Києву на ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо проведення перемовин у зоні конфлікту на Донбасі з російським главою держави Володимиром Путіним. Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Україна не отримала відповіді з Кремля на ініціативу президента Володимира Зеленського, який запропонував своєму російському колезі Володимиру Путіну провести перемовини в зоні конфлікту на Донбасі", - повідомляє Reuters з посиланням на заяву Кулеби.

Перемовини Зеленського і Путіна