Кулеба зробив заяву про реакцію Кремля щодо зустрічі Зеленського і Путіна

У Москві проігнорували пропозицію Зеленського щодо зустрічі з Путіним на Донбасі.
У Кремлі не відповіли Києву на ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо проведення перемовин у зоні конфлікту на Донбасі з російським главою держави Володимиром Путіним. Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.
"Україна не отримала відповіді з Кремля на ініціативу президента Володимира Зеленського, який запропонував своєму російському колезі Володимиру Путіну провести перемовини в зоні конфлікту на Донбасі", - повідомляє Reuters з посиланням на заяву Кулеби.
Перемовини Зеленського і Путіна
- У Офісі президента України 9 квітня заявили про те, що після різкого загострення військових дій на Донбасі адміністрація глави держави намагалася організувати перемовини Зеленського і російським президентом Путіним. Однак господар Кремля на дискусію не погодився.
- За підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном глава української держави Володимир Зеленський розповів про те, що він планував провести перемовини і з Володимиром Путіним. Глава РФ знову відмовився від діалогу.
- 20 квітня Зеленський виступив з відеозверненням, під час якого звернувся до Путіна російською мовою і запропонував йому провести перемовини в зоні військового конфлікту на Донбасі.
- 21 квітня радник президента України Михайло Подоляк сказав про те, що Путін фактично уникає перемовин у рамках нормандського формату, тому Зеленський запропонував зустріч на Донбасі. За його словами, якщо російській стороні вистачить рішучості, то дискусія лідерів України і Росії може стати початком руху до миру.
Автор: Андрій Ганжа