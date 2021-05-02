Кулеба повідомив, що США точно приєднаються до Кримської платформи

Для всього українського суспільства важливо, "щоб кримська платформа стала успіхом", переконаний глава українського МЗС.
У саміті Кримської платформи, який пройде у Києві 23 серпня, візьмуть участь Сполучені Штати Америки, заявив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Ми чекаємо з нетерпінням цього визначення. Нас запевнили, що США участь точно братимуть. Знаєте, в дитинстві на день народження запрошуєш, тобі кажуть: "А хто ще буде?" Є досить багато країн, які орієнтуються на США. І вони чекають, коли США остаточно підтвердять, і вони теж відразу підтвердять. Ми знаємо, що вони готові прибути, але є дипломатична така гра", - сказав Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, для всього українського суспільства важливо, "щоб Кримська платформа стала успіхом".
"Можемо сказати, що в російському МЗС діє ціла група, завдання якої – "завалити" саміт Кримської платформи. Дуже серйозно вони сприймають цю ініціативу. Поки в Україні розповідають, що це якась формальність, в Росії насправді вважають Кримську платформу серйозною загрозою і серйозно їй протидіють", - пояснив глава українського МЗС.
Кримське питання - про що йшлося раніше:
- 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає запуск заходів, спрямованих на звільнення і повернення анексованого Криму. Серед них доручення Кабміну про організацію Кримської платформи. Захід пройде напередодні 24 серпня – Дня Незалежності України. Саміт відбудеться у Києві.
- 26 лютого президент США Джо Байден заявив, що офіційний Вашингтон ніколи не визнає окупований Крим територією Росії.
- 26 лютого президент Володимир Зеленський подякував лідеру США Джо Байдену за підтримку України та невизнання російської анексії Криму.
- 11 березня Рада національної безпеки та оборони затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму.