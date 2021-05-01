Кулеба вказав Заходу на помилку щодо Донбасу і заявив про погрози Кремля

Москва отримала можливість погрожувати Україні "захистом громадян РФ" на Донбасі - Кулеба / УНІАН

Захід міг би впровадити більш жорсткі санкції проти Росії з метою протидії роздачі Москвою російських паспортів на окупованих районах Донбасу. Такі дії могли б призупинити процес паспортизації у ОРДЛО. Однак цього не сталося, і наразі у Кремлі погрожують Україні "захистом російського населення" на сході української держави. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю Радіо Свобода він сказав про те, що Росія розгорнула "конвеєр з роздачі паспортів" в окремих районах Донецької та Луганської областей, тому що не побачила протидії подібній політиці з боку Заходу. Посилені антиросійські санкції могли б призупинити цей процес.

"Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони недостатньо жорстко з самого початку відреагували на початок паспортизації. Тобто не поставилися досить серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес. Жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії Росії суттєво пригальмував би (роздачу паспортів)", - вважає Кулеба.читайте такожСтало відомо про нові плани Москви щодо роздачі паспортів РФ на Донбасі

За його словами, наразі Росія отримала можливість погрожувати Україні новим військовим вторгненням під приводом, мовляв, "захисту російського населення" на захопленому Донбасі.

"А зараз ми чуємо заяви Козака (заступник голови АП РФ, куратор українського напрямку у Кремлі, - ред.) як під час останнього загострення, що ми будемо змушені захищати Донбас, тому що там живуть російські громадяни. Це конкретний наслідок цієї паспортизації", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Роздача паспортів Росії на Донбасі