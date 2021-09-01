Кулеба висловився щодо візиту Байдена в Україну

Дмитро Кулеба висловився про можливий візит Байдена в Україну / УНІАН

Дипломати з України працюють над підготовкою візиту президента США Джо Байдена в Україну, зазначив голова МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю каналу Україна 24.

Домовленості про візит ще немає, але Кулеба переконаний, що Джо Байден відвідає Україну за час свого перебування на посаді президента США.

"Безумовно, ми працюємо над зворотним візитом (президента США Джозефа Байдена в Україну - ред.). Я переконаний, що за час його президентства Джо Байден відвідає Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є дуже важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Зараз - ми до них, потім - вони до нас", - підкреслив Кулеба.

Як повідомляв Главред, офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена призначена на 14:00 (21:00 за Києвом).

Джо Байден має намір висловити "незмінну підтримку" Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в умовах "продовження Росією агресії в Криму і на Донбасі".

При цьому в графіку Байдена не йдеться про спільну прес-конференцію за підсумками зустрічі. Результати саміту кожен з лідерів коментуватиме окремо.