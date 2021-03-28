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Кулеба заявив про руйнування режиму припинення вогню на Донбасі

28 березня 2021, 13:30

Ситуація в зоні військового конфлікту на Донбасі продовжує погіршуватися, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
За 7 років війни на Донбасі стійке перемир'я встановити так і не вдалося - Кулеба / УНІАН

Збільшення обстрілів з боку російсько-терористичних військ вказує на той факт, що режим припинення вогню на Донбасі фактично зруйновано. За 7 років збройної конфронтації домовитися про сталий режим тиші так і не вдалося. Люди гинуть, а ситуація з безпекою продовжує погіршуватися, написав у своїй колонці для французького видання Le Figaro міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, збройний конфлікт Росії і України триває вже 7 років, і за цей час вдалося досягти прогресу у перемовинах з питань звільнення полонених, відновлення моста у Станиці Луганській, розведення військ і військової техніки на певних ділянках. Однак досягти миру так і не вдалося.

"На жаль, незважаючи на грандіозні дипломатичні зусилля України, Франції та Німеччини для досягнення миру, стійкого рішення так і не було досягнуто. Режим припинення вогню надалі порушується, щотижня ми втрачаємо людські життя. Ситуація безпеки продовжує погіршуватися", - пише Кулеба.читайте такожУ МЗС України розповіли, як Путін хоче вирішити конфлікт на Донбасі

Дипломат заявив, що за п'ять місяців перемир'я у 2020 році в результаті бойових дій загинули 4 українських військових, 21 боєць ООС отримав поранення. Але вже в перші два місяці 2021 року вбито 14 українських військових, 35 отримали поранення. Посилений режим перемир'я практично зруйновано.

"Цифри свідчать самі за себе. За п'ять місяців від 27 липня 2020 року, коли було впроваджено посилений режим припинення вогню, до кінця 2020 року четверо українських військовослужбовців загинули в результаті бойових дій, 21 був поранений. Вже в перші два місяці 2021 року були вбиті 14 українських військовослужбовців і 35 отримали поранення. Один місцевий житель трагічно загинув під час обстрілів. Явне зростання кількості обстрілів демонструє, що посилений режим припинення вогню майже зруйновано", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Ситуація на Донбасі

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