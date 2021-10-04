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"Впливає на безпеку в Україні і Європі": Кулеба виступив за обговорення ПП-2 в нормандському форматі

4 жовтня 2021, 12:30

Раніше в Офісі президента заявили, що Україна хоче провести зустріч лідерів нормандської четвірки до завершення каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Дмитро Кулеба
Кулеба хоче, щоб "Північний потік-2" обговорювали в нормандському форматі / УНІАН

Україна виступає за обговорення "Північного потоку-2" (ПП-2) у нормандському форматі, оскільки це питання безпосередньо пов'язане з військовою безпекою України і ситуацією на Донбасі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Наразі переговори в нормандському форматі ведуться виключно на рівні радників лідерів. Після візитів Ангели Меркель в Москву і Київ відбулися два раунди консультацій, дві відеоконференції. Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів", – сказав Кулеба в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що наразі в нормандському форматі робота на рівні радників триває над спробою організувати саміт, який канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче провести до завершення своєї каденції.

Кулеба також розповів, що в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН глави МЗС Німеччини Хайко Маас і Франції Жан-Ів Ле Дріан хотіли провести зустріч міністрів закордонних справ "нормандського формату", але глава МЗС Росії Сергій Лавров "не знайшов часу і можливості".

За словами Кулеби, якби зустріч міністрів відбулася, то він обов'язково підняв би тему того, як газова криза впливає на ситуацію з безпекою і в Україні, і в Європі в цілому.

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Глава МЗС підкреслив, що газова криза створена в ручному режимі, "тому люди розуміють, що це не якась сукупність факторів, які зійшлися, і треба вирішувати це клубок".

Раніше в офісі президента заявили, що Україна хоче провести зустріч лідерів нормандської четвірки до завершення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель. Меркель очолюватиме німецький уряд, поки новообраний бундестаг не обере наступника, якого потім мають привести до присяги.

Канцлер Німеччини і президент Франції підтвердили свою участь у зустрічі нормандської четвірки. Водночас у Кремлі заявили, що проведення саміту заради саміту "не має сенсу".

viber
нормандський формат газовий спір Північний потік-2 Дмитро Кулеба
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