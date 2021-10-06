Легалізація криптовалют в Україні відкладається: президент відмовився підписувати закон про біткоїн

Президент поки що не дозволяє відкрити в Україні ринок криптовалют / Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою законопроєкт, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів. Інакше кажучи – він легалізує в Україні діяльність, пов'язану з криптовалютою.

Відповідно до світового досвіду, регулювання обігу криптовалют здійснюється саме регуляторами фінансових ринків, щоб не допустити появу фінансових пірамід з віртуальними активами, мовиться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

У той час як прийнятий у другому читанні законопроєкт "Про віртуальні активи" пропонує створити новий центральний орган виконавчої влади – Національну службу з регулювання обігу віртуальних активів, що спричинить значні витрати. Крім того, в повідомленні ОП підкреслювалося, що положення закону не відповідають "конституційним вимогам правової визначеності"

Таким чином, тепер нардепам доведеться або заново прийняти за закон з пропозиціями президента, або подолати його вето двома третинами голосів від конституційного складу Верховної Ради (не менше ніж 338 голосів).

Про який законопроєкт ідеться

Законопроєкт Верховна Рада повністю прийняла 8 вересня. Він дозволить власникам таких активів обмінювати їх і вносити в декларацію. Міжнародні кріптокомпанії зможуть зареєструвати бізнес в країні. Україна – один із лідерів по використанню криптовалюта у світі, проте весь оборот знаходиться в тіні.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров тоді пояснював, що закон дозволить упорядкувати ринок криптовалют. Він запевняв, що вже незабаром криптобіржі зможуть офіційно працювати в українській юрисдикції, а розвиток нової індустрії залучить інвестиції у державу.

За даними Федорова, в Україні щоденний обіг віртуальних активів становить 1 мільярд гривень. Але ринок перебуває в тіні, тому міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. Крім того, через це з операцій з віртуальними активами не платять податки.