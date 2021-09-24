УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Пільговий період" - 6 місяців: у Кабміні поставили олігархам головну умову

24 вересня 2021, 05:15

Олігархи отримають шанс для того, щоб не потрапити до спеціального реєстру, сказав Денис Малюська.

Малюська
Олігархи можуть перетворитися на класичних бізнесменів і питань до них не буде – Малюська / УНІАН

Влада надасть олігархам так званий "пільговий період". Якщо протягом 6 місяців їх діяльність, яка визначається законом як олігархічна, в добровільному порядку зазнає змін, то вони можуть не потрапити до спеціального реєстру. Олігархи можуть перетворитися на класичних бізнесменів. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

У ефірі програми Право на владу він розповів про те, що олігархам нададуть півроку, за час яких вони можуть трансформувати олігархічну діяльність у чистий бізнес. І тоді вони не потраплять до реєстру олігархів і стануть класичними бізнесменами.читайте також"Влади олігархів в Україні не більше не буде": Зеленський оголосив ультиматум великому бізнесу

"Якщо вони стануть простим бізнесом протягом цих 6 місяців, до них не буде жодних претензій. Вони не будуть в реєстрі, на них не поширюватимуться обмеження, передбачені законом. Вони будуть як класичні великі бізнесмени. Як це сталося у Штатах, де імена олігархів початку ХХ століття згадують з повагою - вони вписалися в пам'ять як меценати. В українських олігархів є шанс зробити те ж саме протягом шести місяців", - підкреслив Денис Малюська.

Закон "про олігархів"

Верховна Рада 23 вересня у другому читанні і в цілому проголосувала за законопроект №5599, що передбачає запуск механізмів з метою зниження впливу великого олігархічного бізнесу в Україні на політичні процеси. У громадській сфері ініціативу назвали "закон про олігархів" або закон про "деолігархізацію". Документ підтримали 279 народних депутатів.

У законодавстві України з'явилося поняття "олігарх" – це людина, яка володіє серйозною політичною та економічною вагою в суспільному житті країни. Олігархами держава вважатиме осіб, діяльність яких відповідає не менше, ніж трьом критеріям:

  • Участь у політичному житті
  • Значний вплив на засоби масової інформації
  • Отримання прибутку від підприємств-монополістів, які протягом року поспіль підтримують або посилюють свій вплив
  • Встановлена вартість активів людини перевищує суму в 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

Рада національної безпеки і оборони України, яку очолює президент Володимир Зеленський, вирішуватиме, хто конкретно є олігархом в країні.

Олігархи зіткнуться з обмеженнями – їм заборонять брати участь у великій приватизації, а також фінансово підтримувати політичні партії.

viber
Мінюст новини України Денис Малюська закон про олігархів
Зараз ви переглядаєте новину «"Пільговий період" - 6 місяців: у Кабміні поставили олігархам головну умову». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Названо найкорисніший бутерброд: готувати всього 3 хвилиниНазвано найкорисніший бутерброд: готувати всього 3 хвилини Астролог розповіла, що не можна робити кожному знаку Зодіака в день осіннього рівноденняАстролог розповіла, що не можна робити кожному знаку Зодіака в день осіннього рівнодення "Це треба робити з самого початку хвороби": лікар розповіла, як лікувати коронавірус вдома"Це треба робити з самого початку хвороби": лікар розповіла, як лікувати коронавірус вдома Передали привіт, але не президентуПередали привіт, але не президенту Вчені вказали на здорову звичку, яка підвищує ризик серцевого нападуВчені вказали на здорову звичку, яка підвищує ризик серцевого нападу

Останні новини

19:25

Знайшла біля сміттєвого бака: жінка віддала пакет з грошима господареві

19:24

Зеленський зробив ризикований крок у бік мстивого Силіконового Погляд

19:18

Україна позбавила РФ новітнього фрегата: у Москві назвали причину Відео

19:13

Патрульні Тернополя пересядуть на електрокари по 12 тисяч доларів: розганяються до 45 км/год

19:03

Росія відповідальна за закриття Місії ОБСЄ на кордоні з Україною – посольство США в Києві Відео

Реклама
18:41

Приват24 "ляже" на вихідних: стала відома причина перебоїв у роботі

18:22

Шантаж Газпрому через СП-2 обрушив ринок газу Європи: в ЄС вигадали, як вибратися з капкана РФ

17:58

Українці вже можуть роздрукувати СOVID-сертифікати на порталі "Дія": покрокова відеоінструкція Відео

17:49

Вроджена пневмонія: COVID-19 вбив немовля на Прикарпатті, деталі трагедії Відео

17:28

Шкільний двірник виявився чемпіоном України з джиу-джитсу: чоловік хоче поїхати на світову першість Відео

17:15

Різала ножем шию дитини: на Львівщині жінка по-звірячому вбила сім'ю

17:08

Червоний рівень загрози: на Землю чекає низка магнітних бур Відео

17:04

Втома: найкращі вітаміни, які можна приймати, якщо ви весь час втомлюєтеся Відео

16:57

Немає щеплення – до побачення: у київському виші невакцинованим студентам погрожують відрахуванням

16:53

Серце запускали двічі: у Львові студентки повернули з того світу пасажира трамвая

16:51

Першіння в горлі: що викликає і як позбутися - народні засоби

16:37

Прикмети на 25 вересня: що не можна робити і як не привернути біду Відео

16:34

У "червоній" карантинній зоні обмеження для невакцинованих стануть ще жорсткішими - Радуцький

16:23

У Каневі в рамках "Великого будівництва" добудували Шевченківський центр, тепер створюють парк

16:20

Розв'язку на Дарницькому мосту мають закінчити до кінця 2022 року - ЗМІ

Реклама
16:01

Різке подорожчання: вартість електроенергії в Україні злетіла на 41% Відео

16:00

"Маскарад" на 1+1: фантастична Мавка зіграє на келихах з водою, а таємнича Кішка злетить під стелю знімального майданчика

15:58

США трощать РФ і СП-2: у Кремлі заявили про "найгірший сценарій" і зрив діалогу Путіна з Байденом Відео

15:49

У Херсоні горе-батько забув доньку на дитячому майданчику: дитина чекала на тата до ночі Відео

15:45

Як відрізнити їстівні гриби від неїстівних: отруйні гриби, перша допомога при отруєнні грибами

15:31

Стрілянина в університеті: стали відомі перші слова "пермського ката", що прокинувся Відео

15:00

Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків Зодіаку: конфлікти або затяжне захворювання Відео

14:57

Не проспіть: коли і де дивитися мегафайт Олександр Усик – Ентоні Джошуа Відео

14:37

"Складно встояти": Яма розкрив несподіваний талант Melovin на "Танцях" Відео

14:27

Професор з Оксфорда дав позитивний прогноз щодо пандемії коронавірусу Відео

14:19

"Червона зона - в найближчі 2-3 тижні": чотири області України під загрозою жорсткого карантину Відео

14:11

У Львові відкрили унікальну скульптуру "Звуки міста"

14:09

Вішали вже труп: ексзаступник генпрокурора розповів моторошні деталі смерті легендарного Володимира Івасюка Відео

13:40

Влаштувала терор: у Кривому Розі учениця потрапила до лікарні через конфлікт з директоркою школи

13:38

Пацієнти одужують за тиждень: лікарі зробили прорив у лікування одного з видів раку Відео

13:34

Локдаун і зупинка транспорту у Києві: у Кличка розповіли про "дуже важкий крок" і пропуски Відео

13:07

Доктор пояснив, чому пахнуть ваші ноги і розповів, як вони можуть врятувати життя Відео

13:00

Сильний вітер і сніг з дощем: рятувальники показали, як вирує негода на горі Піп Іван у Карпатах Відео

12:47

П'яного Ніколаса Кейджа прийняли за безхатька і вигнали з ресторану

12:19

Ані Лорак вперше за 14 років випустила україномовну пісню і кліп на неї Відео

Реклама
12:11

Ножі, снайперський приціл і наручники: на кордоні з Росією затримали жінку з "рюкзаком сина"

11:55

На Херсонщині підлітки систематично цькували вчительку: це відбилося на її здоров'ї Відео

11:32

"Голову схилила-Оксана, не вмирай": під Житомиром отруїлася на смерть сім'я співака з "Голосу країни" Відео

11:27

Місячний гороскоп на тиждень 27 вересня - 3 жовтня: сімейні проблеми, збитки, втілення задуманого

11:20

Стрибнув на дах тролейбуса і зіграв на скрипці: у Харкові "музикант" спровокував скандал Відео

11:07

Андрій Іванов – підприємництво, інвестиції та інновації досьє

10:37

Загиблого після побиття польськими копами українця привезли додому з "тоннами гриму" на обличчі Відео

10:23

Україна б'є у відповідь на запуск СП-2: Київ з ФРН, Чехією та Словаччиною створює водневу трубу до ЄС

10:15

"Працював законно, але хочуть депортувати": чоловікові українки, яка народила чотирьох дітей, загрожує видворення з Польщі

09:44

Вітер збиватиме з ніг: в Україні оголосили штормове попередження Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти