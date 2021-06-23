Брехня про захоплення Криму і Донбасу: у Зеленського жорстко відповіли Путіну на заяви щодо України

Ситуація з Майданом у 2013-2014 роках могла розвиватися інакше, якби не Росія, сказав Михайло Подоляк.
Москві не вдасться нав'язати свої пропагандистські наративи світу. Кожен народ має право на протест, а Янукович втік до Росії від власного народу. Якби не російська держава, яка втручалася в справи України, події у 2013-2014 роках могли б розвиватися в мирному політичному руслі. Владі РФ не вдасться нав'язати своє неправдиве трактування окупації Криму і Донбасу. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Як повідомляє 24 канал, український чиновник у відповідь на заяви російського президента Володимира Путіна про те, що Революція Гідності є "державним переворотом, організованим США", сказав, що Росія є державою, якій складно зрозуміти право народу на повстання проти влади. Однак Москві не вдасться нав'язати свою пропагандистську точку зору щодо подій в Україні всьому світу.
"Пан Янукович у 2014 році втік до Росії не від конкретних лідерів тодішньої опозиції або від міфічного впливу Держдепу США, а від народного гніву", - сказав чиновник.
При цьому він зазначив, що Янукович вирішив знехтувати європейським вибором України під тиском саме Росії, яка фактично поставила йому ультиматум. Якби цього не було, ситуація в країні вирішилася б на базі дострокових виборів, а не подій січня і лютого 2014 року на Майдані.
"Якби керівництво Росії не намагалося контролювати Україну та інші сусідні держави і не виставляло ультиматумів, події 2013 року могли б розвиватися інакше", - вважає Подоляк.
Чиновник також додав, що у Москви не вийде нав'язати світу трактування подій в Україні, які не відповідають дійсності.
"Керівництву Росії не вдасться нав'язати Європі помилкове трактування захоплення Криму і розпалювання війни на Донбасі", - підкреслив Михайло Подоляк.
Заяви Путіна про Україну
Президент РФ Володимир Путін 7 червня під час телефонної розмови з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем заявив, що для врегулювання конфлікту на Донбасі Україна повинна дотримуватися Мінських угод, які, мовляв, припускають "діалог" Києва з представниками російських незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР".
14 червня Путін звинуватив Україну в "підтягуванні" військового контингенту і техніки до зони конфлікту на Донбасі.
22 червня російський глава держави Володимир Путін назвав Революцію 2014 року в Україні "державним переворотом", який "організували США". Захоплення Росією Криму він пояснив наслідком "розколу" української держави.