Лукашенко сказав, що загрожує Україні через перенесення переговорів щодо Донбасу

Олександр Лукашенко вважає, що переговорний процес щодо Донбасу може зруйнуватися через перенесення / Reuters

Олександр Лукашенко, який після закінчення повноважень президента Білорусі не захотів покинути посаду, заявив, що Україні не варто переносити переговори Тристоронньої контактної групи для врегулювання ситуації на Донбасі (українська держава, РФ, ОБСЄ) з Мінська в інше місце.

Через перенесення переговорів процес може зруйнуватися, розповів політик під час зустрічі з українським нардепом з фракції Слуга народу Євгеном Шевченком, повідомляє belta.by.

На думку Лукашенка, зміна місця переговорів щодо Донбасу є "політичною вакханалією".

"Але я не розумію, навіщо їхати за тридев'ять земель, якщо у тебе за парканом, у твоїх рідних людей (можна проводити переговори – Ред.), ти приїжджаєш сюди як додому? Навіщо це робити?... ми особливо не паримося з цього приводу. Просто шкода, що цей процес може затягнутися чи взагалі зруйнуватися. Цього робити не потрібно", – заявив він.

Раніше повідомлялося, що Євген Шевченко прибув до Мінська. Глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко стверджував, що політсила не відправляла нардепа у Білорусь.

Нагадаємо, влітку 2020 року у Білорусі пройшли вибори президента. Центральна виборча комісія країни "намалювала" Олександру Лукашенку перемогу з величезним відривом. Проти результатів виборів виступили опозиційні сили та їхні прихильники.

Опозиціонери поскаржилися на масові фальсифікації. Були масштабні акції протесту. Силовики жорстоко розправлялися з протестувальниками, є жертви та багато постраждалих.

Низка країн Заходу, зокрема Україна, не визнали вибори в Білорусі 2020 та не вважають Лукашенка легітимним президентом. Лукашенко білоруським лідером визнала Росія.

Перенесення переговорів щодо Донбасу – що відомо

На початку квітня 2021 року очільник делегації України в ТКГ та перший президент нашої країни Леонід Кравчук говорив, що після закінчення карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, переговори щодо Донбасу можуть перенести з Мінська до Польщі (є членом НАТО).

Політик додав, що російська сторона виступить проти зміни місця переговорів, оскільки їй потрібно, щоб у них брали участь представники самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а їх непросто вивозити закордон.

До цього Кравчук стверджував, що російська сторона фактично змінила переговори щодо Донбасу – у них крім делегацій України, Росії та ОБСЄ беруть участь представники квазідержав.

Пізніше спікер делегації української держави в ТКГ Олексій Арестович поділився, що переговори з Мінська можуть перенести в країну, яка не є членом НАТО.