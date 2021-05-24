Ляшко налякав масовими звільненнями в МОЗ

Ляшко анонсував звільнення в МОЗ / УНІАН

Віктор Ляшко, якого минулого тижня призначили, міністром охорони здоров'я, планує замінити близько 50% керівного складу МОЗ, повідомив він у своєму інтерв'ю LB.ua, яке було опубліковано в понеділок, 24 травня.

Зокрема, за його словами, зміняться троє з шести заступників, які й надалі працюватимуть зі своїми директоратами.

"У мене прохання було до всіх, з ким я вже проводив переговори, в тому числі до заступників, які залишаються, щоб за період мого перебування на посаді був сформований сильний кадровий склад на рівні керівників директоратів і керівників експертних груп. Щоб незалежно від того, як змінюється політична ситуація, було правонаступництво і була історична пам'ять про те, що відбувається і куди рухається система охорони здоров'я. Також буде сформований склад колегії МОЗ, тому що до цього не було колегії", - зазначив міністр.

Колегія, за словами Ляшка, складатиметься з великої кількості людей.

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"Я не буду підбирати тільки тих, з ким мені комфортно. Попередньо, до роботи будуть залучені представники і міністерства, і ДП Медзакупівлі, і Центру громадського здоров'я, і національної служби здоров'я України, і Академії медичних наук, і провідні фахівці. Також я хочу, щоб в колегію увійшло кілька сімейних лікарів, які працюють безпосередньо на первинці, а також лікарі з вторинки і високоспеціалізованої допомоги. Щоб мати загальноохоплюючу картинку", - пояснив міністр.

Зазначається, що наразі заступниками Міністра охорони здоров'я є Ірина Садов'як (перший заступник), Ірина Микичак, Світлана Шаталова та ігор Іващенко (заступник Міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції), а також Ярослав Кучер.