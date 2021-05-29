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Міністр сказав, кому світить пост головного санітарного лікаря України

29 травня 2021, 17:10

Кандидатура на важливий пост у сфері охорони здоров'я вже подана, поділився член уряду.

Кузін може стати головним санітарним лікарем, сказав Ляшко
Ігор Кузін може стати головним санітарним лікарем, сказав міністр / УНІАН

Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що пост його заступника та головного санітарного лікаря може зайняти нинішній заступник гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін.

Міністр під час зустрічі з журналістами сказав, що подав кандидатуру Кузіна на посаду, пише РБК-Україна.

Потім кандидатуру розгляне Кабінет міністрів.

"На посаду головного санітарного лікаря я подав кандидатуру Ігоря Кузіна...", – заявив міністр.

Нагадаємо, Віктор Ляшко був головним санітарним лікарем України з 26 лютого 2020 до травня 2021 року. У травні поточного року Ляшко став міністром охорони здоров'я.

Хто такий Ігор Кузін – головні факти з біографії

Ігор Кузін – лікар-епідеміолог, магістр за спеціальностями громадське здоров'я та публічне управління та адміністрування, йдеться на сайті Центру громадського здоров'я.

Зокрема, працював лікарем, з 2010 до 2012 рік обіймав посаду керівника організаційного відділу Севастопольської міської санітарно-епідеміологічної станції, з 2012 по 2017-й був завідувачем Центру моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ.

У березні 2017 року отримав посаду заступника генерального директора з координації програмних заходів та стратегічного розвитку Центру громадського здоров'я.

Пізніше отримав посаду заступника гендиректора Центру. У грудні 2019-го став виконувачем обов'язків гендиректора.

У лютому 2021-го призначений на посаду заступника гендиректора Центру громадського здоров'я.

Ігор Кузін Віктор Ляшко
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