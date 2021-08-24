Макрон планує відвідати Україну: наміри президента підтвердили в МЗС Франції

Макрон може приїхати в Україну / Philippe Wojazer / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон має намір приїхати в Україну. Про наміри світового лідера повідомив глава українського МЗС Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з Міністром закордонних справ Франції Жаном-Ів Ле Дріаном.

"Ми чекаємо з нетерпінням на новий етап співробітництва, візит президента Франції Еммануеля Макрона до України. Міністр Ле Дріан підтвердив сьогодні його намір здійснити візит, який стане символічним і знаковим для наших двосторонніх відносин", – цитує слова Кулеби Інтерфакс-Україна.

Пізніше глава французького МЗС наголосив, що "розділяє надії" Кулеби щодо візиту Макрона, який, ймовірно, може відвідати Україну до кінця цього року. Наразі точна дата візиту невідома.

Варто зауважити, що остання зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції відбулася 16 квітня. Вони зустрілися в Єлисейському палаці, де обговорили, зокрема, посилення військ Росії на кордонах з Україною, майбутню зустріч радників у Нормандському форматі та перспективи членства України в ЄС і НАТО.

За підсумками зустрічі Зеленський заявив, що "ми наближаємося до наступного засідання нормандської четвірки" та запропонував французькому колезі підписати декларацію про підтримку вступу України в ЄС.

Як повідомлялося раніше, 22 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула в Україну з офіційним прощальним візитом. Вона отримала від президента України Володимира Зеленського орден Свободи. Це – найвища державна нагорода, яка вручається за утвердження суверенітету України – українцям, іноземцям та особам без громадянства.