Малюська виставив на аукціон власний крипто-шедевр

Малюська виставив свою картину на аукціон / УНІАН

Міністр юстиції України Денис Малюська в соцмережі Facebook продає колаж зі своїх фото за допомогою блокчейн-технологій.

"Поки в'язниця в Ірпені пішла на нове коло аукціону, спробую роздобути трохи грошей для в'язниць іншим шляхом, так що: виставляю на аукціон свою роботу — колаж "the sea is temporarily unavailable". Рідкісний шанс дешево придбати NFT крипто-шедевр мистецтва! Зробити ставку на аукціоні можна за посиланням в коментарі. І якщо раптом хтось пропустив - у світі відбувається революція в колекціонуванні та мистецтві. На ринок вийшли унікальні токени (NFT), які дозволяють закріплювати предмети цифрового мистецтва за певним власником в блокчейн-платформах. NFT почали використовувати не тільки для продажу фото/відео / графіки, але і твітів або вірутальних кросівок. Ціни окремих об'єктів-мільйони доларів (при тому що їх повні аналоги без токена часто знаходяться в загальному безкоштовному доступі)", - написав Малюська на своїй сторінці в Facebook та оприлюднив відповідне фото.

Міністр додав, що не знає, чи буде це просто хвиля хайпу, яка швидко спаде, або довгостроковий тренд в мистецтві, але він хоче скористатися можливістю і створити і продати свій NFT.

"Стартова ціна- 1 ефіріум. Виручені кошти (за вирахуванням податків) підуть до спецфонду Лук'янівського слідчого ізолятора на ремонт безкоштовних камер. Дружина каже, що ніхто не купить, але кого із видатних художників цінували за життя?",- пише Малюська.

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