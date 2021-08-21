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Маніпуляція Путіна і транзит газу через Україну: у Нафтогазі назвали сценарій Росії щодо СП-2

21 серпня 2021, 07:10

Президент Росії Володимир Путін змінив свою позицію щодо транзиту газу через Україну, сказав Юрій Вітренко.

Вітренко
Росія і Німеччина повинні виконати свої обіцянки щодо транзиту газу через Україну і Північного потоку-2, - Вітренко / УНІАН

У Росії заявляли, що газопровід Північний потік-2 є комерційним проектом і не замінить українську газотранспортну систему. У такому випадку можна було б очікувати, що компанії з Європи, партнери Газпрому, укладуть нові угоди на додаткове постачання газу через Україну, тому що транзит триває. Однак позиція Москви змінилася - Путін заявив, що основні обсяги газу йтимуть російським газопроводом, а не українською ГТС. Це певна підміна понять або маніпуляція з боку господаря Кремля, з якою не згодна Україна, заявив глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Москва змінила свою позицію щодо транзиту газу шляхом української газотранспортної системи і СП-2. Після заяв Путіна про проект Газпрому як додатковий трубопровід, можна було б очікувати на нові домовленості європейських компаній з Києвом щодо додаткового прокачування газу.читайте такожУкраїна, Польща і Німеччина задавлять Північний потік-2: запуск труби призведе до серії ударів по Газпрому

"Це певна підміна понять або маніпуляція з боку Путіна. Коли спочатку вони всім розповідали, що "Північний потік-2" - це комерційний проект, і він не є альтернативою українському маршруту, не замінює український маршрут, то можна було очікувати, що європейські компанії, які є партнерами "Газпрому" в цьому проекті, укладатимуть додаткові контракти на додаткові обсяги, а обсяги, що йшли через Україну, і надалі йтимуть через Україну", - зазначив Вітренко.

Однак, за його словами, за певний час позиція Путіна змінилася і наразі він каже, що основним каналом постачань газу до Європи стане Північний потік-2, у той час, коли українська труба використовуватиметься у разі потреби для додаткових постачань палива. Росія прагне до того, щоб Європа купувала більше газу і фінансувала правлячий в Кремлі режим.

"А наразі Путін елегантно змінив постановку питання. Він каже: ні, обсяги, які зараз йдуть через Україну, підуть через "Північний потік-2", а якщо будуть якісь додаткові обсяги, то ми розглянемо можливість їх транспортування через Україну. Таким чином він хоче, щоб Європа купувала у Росії ще більше газу, створюючи додаткові доходи для режиму Путіна", - вважає чиновник.

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Також він додав, що у Києві не згодні з таким підходом до вирішення питання і наполягають на виконанні обіцянок Німеччини і Росії щодо ситуації з газопроводом СП-2 і транзитом газу через Україну.

"Ми чітко пам'ятаємо, що нам розповідали раніше. Це ми пояснюємо і американським конгресменам, і сенаторам, які тиснуть на адміністрацію Байдена щодо застосування дієвих санкцій проти "Північного потоку-2" принаймні допоки, доки російська сторона і німецькі партнери не почнуть виконувати хоча б раніше надані обіцянки", - підкреслив глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

Північний потік-2

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Північний потік-2 є геополітичним проектом, завдання якого - створення штучного дефіциту газу у Центральній і Східній Європі, що передбачає просування політичних інтересів Кремля. Якщо Москві вдасться отримати монополію на транзит газу у всіх підконтрольних їй трубопроводах, то Росія зможе втручатися у внутрішньополітичні справи Євросоюзу.

У Німеччині оголосили про початок виконання своїх зобов'язань щодо угоди з США відносно СП-2. Берлін призначив спеціального представника уряду з питань транзиту газу через Україну. Німецька держава поставила завдання забезпечити продовження прокачування палива шляхом української ГТС на термін до 10 років.читайте такожУдар Байдена по СП-2 в обмін на поступки: у Сенаті США влаштували переполох через трубопровід Газпрому

22 серпня в Україну на перемовини з президентом Володимиром Зеленським до Києва повинна приїхати канцлерка ФРН Ангела Меркель. На Банковій у зв'язку із запуском СП-2 мають намір вимагати від Німеччини забезпечення мільярдних інвестицій в енергетику і оборонну сферу. В Офісі президента вважають, що Європа повинна бути зацікавлена в тому, щоб Москва не реалізувала нову агресію щодо Києва.

На тлі процесів щодо завершення будівництва Північного потоку-2 у Києві вже створюють платформу, завданням якої стане розробка рішень з протидії загрозам, пов'язаним з початком роботи трубопроводу.

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Нафтогаз Юрій Вітренко ГТС Володимир Путін Північний потік-2 новини України
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