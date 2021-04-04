Маркарова розкрила плани участі США у перемовинах щодо Донбасу

Питання участі США у перемовинах щодо Донбасу вже обговорюється - Маркарова / УНІАН

Київ вітає підключення Штатів до перемовного процесу з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі і готовий до створення нових форматів. Такі питання вже обговорюються з Вашингтоном на всіх рівнях. Про домовленості оголосять публічно, коли з'являться конкретні подробиці, сказала посол України у США Оксана Маркарова.

У інтерв'ю Радіо Свобода вона заявила, що перемовини щодо участі американців у вирішенні збройної конфронтації Києва і Москви на Донбасі вже йдуть. Однак наразі незрозуміло, який формат передбачатиме підключення США до дискусії.читайте такожКравчук розкрив деталі провалу участі США у перемовинах щодо Донбасу

"Україна точно як готова бачити США у всіх існуючих форматах, так і готова до ініціації нових. Можу сказати, що ці питання вже обговорюються на різних рівнях з Вашингтоном. Звичайно, як тільки будуть зрозумілі, які можуть бути формати вирішення цього (конфлікту, - ред.), це стане публічним. Але робота в цьому напрямку вже розпочата.", - підкреслила дипломат.

США і війна на Донбасі