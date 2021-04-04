Маркарова розкрила плани участі США у перемовинах щодо Донбасу

Україна готова до створення нових перемовних форматів з метою врегулювання ситуації на Донбасі, сказала Оксана Маркарова
Київ вітає підключення Штатів до перемовного процесу з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі і готовий до створення нових форматів. Такі питання вже обговорюються з Вашингтоном на всіх рівнях. Про домовленості оголосять публічно, коли з'являться конкретні подробиці, сказала посол України у США Оксана Маркарова.
У інтерв'ю Радіо Свобода вона заявила, що перемовини щодо участі американців у вирішенні збройної конфронтації Києва і Москви на Донбасі вже йдуть. Однак наразі незрозуміло, який формат передбачатиме підключення США до дискусії.читайте такожКравчук розкрив деталі провалу участі США у перемовинах щодо Донбасу
"Україна точно як готова бачити США у всіх існуючих форматах, так і готова до ініціації нових. Можу сказати, що ці питання вже обговорюються на різних рівнях з Вашингтоном. Звичайно, як тільки будуть зрозумілі, які можуть бути формати вирішення цього (конфлікту, - ред.), це стане публічним. Але робота в цьому напрямку вже розпочата.", - підкреслила дипломат.
США і війна на Донбасі
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков у лютому звинуватив американську державу в наданні військової допомоги Києву. У Москві вважають, що Вашингтон, таким чином, посилює наступальний потенціал української армії. Подібні дії можуть призвести до загострення конфлікту на Донбасі.
- Міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков стверджує, що якщо США дійсно зацікавлені в участі у перемовинах щодо ситуації на Донбасі, то Україна повинна підключити Вашингтон до дискусії вже найближчим часом.
- У Офісі президента України Володимира Зеленського заявляли, що США повинні стати учасником перемовин щодо Донбасу. Присутність Вашингтона в дискусії зіграє позитивну роль.