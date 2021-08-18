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Медреформі бути: Зеленський підписав указ про систему охорони здоров'я

18 серпня 2021, 22:56

Президент ввів у дію рішення РНБО про реформування медичної системи.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський підписав указ про реформу охорони здоров'я / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою". Відповідне рішення було прийнято на засіданні РНБО 30 липня.

Указ №369/2021 опублікований на сайті глави держави в середу, 18 серпня.

Виходячи з документу, Кабмін зобов'язаний до 1 грудня поточного року розробити і затвердити стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року. Також Уряд має визначити терміни і відповідальних за виконання даних обов'язків.

Крім цього, на КМУ покладено повноваження визначити чіткі механізми для забезпечення рівного доступу громадян України до своєчасної, безпечної та якісної екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги та реабілітації у сфері охорони здоров'я.

Стратегічний план повинен бути введений з 1 січня 2022 року. У ньому йдеться про індикатори якості надання первинної медичної допомоги, запровадження ключових показників ефективності для керівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності та створення умов для можливості застосування міжрегіональних клінічних маршрутів пацієнта при наданні екстреної медичної допомоги.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто, 18 серпня. Контролювати його виконання буде секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Зеленський оцінив результати медичної реформи, яка була започаткована за попередньої влади, заявивши, що вона повністю провалилася. Також він сказав, що реформу потрібно переосмислити і наповнити правильною організаційною конкретикою.

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Володимир Зеленський медреформа
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