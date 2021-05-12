Медведчук зробив заяву про зустріч Зеленського з Путіним

Глава політради партії "Опозиційна платформа - за життя" сказав, чи вплине підозра, пред'явлена йому, на проведення зустрічі лідерів України та РФ.
Підозра у державній зраді, пред'явлена голові політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктору Медведчуку, не вплине на можливе проведення зустрічі між президентами Росії й України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, заявив сам народний депутат у середу, 12 травня.
"Це непорівнянні поняття. Така зустріч можлива, ба більше, я вважаю, що вона повинна відбутися. Але домовляться вони чи ні - я не знаю", - сказав Медведчук у коментарі виданню "Вести" після допиту в Офісі генерального прокурора.
Відзначимо, Медведчук став підозрюваним у справі про державну зраду 11 травня. Сьогодні його викликали до Офісу генпрокурора для проведення слідчих дій. Також нардепу вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Сам Медведчук після допиту розповів журналістам, що поспілкувався зі слідчим, ознайомився зі складеною проти нього підозрою у держзраді, але в межах передбаченої законом процедури йому документ не вручили. Він каже, що отримав лише копію.
Нардеп уточнив, що йому інкримінують дві статті - 111 ("Державна зрада") і 438 ("Порушення законів і звичаїв війни").
Зустріч Зеленського і Путіна - про що йшлося раніше:
- 20 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- 26 квітня президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що дав доручення голові свого Офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним.
- 28 квітня президент України заявив, що хоче провести зустріч з Путіним у Ватикані.