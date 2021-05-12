УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Медведчук зробив заяву про зустріч Зеленського з Путіним

12 травня 2021, 22:31
Прослухати новину
Зупинити

Глава політради партії "Опозиційна платформа - за життя" сказав, чи вплине підозра, пред'явлена йому, на проведення зустрічі лідерів України та РФ.

Зеленський і Путін
Медведчук зробив заяву про зустріч Зеленського з Путіним / УНІАН

Підозра у державній зраді, пред'явлена голові політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктору Медведчуку, не вплине на можливе проведення зустрічі між президентами Росії й України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, заявив сам народний депутат у середу, 12 травня.

"Це непорівнянні поняття. Така зустріч можлива, ба більше, я вважаю, що вона повинна відбутися. Але домовляться вони чи ні - я не знаю", - сказав Медведчук у коментарі виданню "Вести" після допиту в Офісі генерального прокурора.

Відзначимо, Медведчук став підозрюваним у справі про державну зраду 11 травня. Сьогодні його викликали до Офісу генпрокурора для проведення слідчих дій. Також нардепу вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Сам Медведчук після допиту розповів журналістам, що поспілкувався зі слідчим, ознайомився зі складеною проти нього підозрою у держзраді, але в межах передбаченої законом процедури йому документ не вручили. Він каже, що отримав лише копію.

Нардеп уточнив, що йому інкримінують дві статті - 111 ("Державна зрада") і 438 ("Порушення законів і звичаїв війни").

Зустріч Зеленського і Путіна - про що йшлося раніше:

Віктор Медведчук новини України зустріч Зеленського з Путіним
Зараз ви переглядаєте новину «Медведчук зробив заяву про зустріч Зеленського з Путіним». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Знижує ризик діабету, зміцнює серце і бореться з раком: цей дешевий продукт може допомогтиЗнижує ризик діабету, зміцнює серце і бореться з раком: цей дешевий продукт може допомогти Військова допомога від США: що реально дадуть Україні і чим відповість РосіяВійськова допомога від США: що реально дадуть Україні і чим відповість Росія Експерт розкрив сценарій удару США по РФ у разі нової атаки на УкраїнуЕксперт розкрив сценарій удару США по РФ у разі нової атаки на Україну У літаку з Києва до Домінікани українці відгризли ніготь і подряпали обличчяУ літаку з Києва до Домінікани українці відгризли ніготь і подряпали обличчя Спроба вбивства Лукашенка: Мінськ терміново звернувся до КиєваСпроба вбивства Лукашенка: Мінськ терміново звернувся до Києва

Останні новини

05:31
Тейлор Свіфт звабливо засвітила апетитні груди у яскравому наряді
05:03
Що чекає на РФ після краху Путіна: політолог передрік похмуре майбутнє
04:23
Як назавжди видалити свій обліковий запис в Telegram – інструкція
03:53
На Дніпропетровщині "полковник ФСБ" погрожував підірвати будинок: названо ім'я "мінера"
03:02
Названо найнебезпечніше печиво на полицях магазинів Відео
Реклама
02:12
Який симптом підвищує ризик смерті від COVID-19 - відповідь вчених Відео
01:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на два дні: загрози, і як не згоріти від сорому Відео
00:55
Вознесіння Господнє 2021: якого числа, що не можна робити, молитви Відео
00:19
Гола дружина Паніна публічно влаштувала мокру розпусту
12 травня, середа
23:55
У Києві мила качечка з каченятами перекрила рух транспорту
23:35
Експерт назвав причини кривавого конфлікту Ізраїлю та Палестини Відео
23:10
Чоловіків попередили про нову підступну небезпеку коронавірусу Відео
22:31
Норвегія відмовилася від вакцини, яку використовують в Україні Відео
22:31
Медведчук зробив заяву про зустріч Зеленського з Путіним Відео
22:21
Alyona Alyona стала співачкою року на думку експертів Yuna 2021 Відео
22:04
У Києві господар собаки без намордника матюкався та поранив ножем перехожих
21:26
Путіну доведеться проковтнути образу від України Погляд
21:22
В Офісі генпрокурора заявили, що проситимуть суд заарештувати Медведчука Відео
21:15
Розмова Лаврова з Блінкеном: перші подробиці від дипломатів Росії та США Відео
21:03
УЄФА знайшла нове місце для фіналу Ліги Чемпіонів - The New York Times Відео
Реклама
20:59
У Києві жінка народила прямо в переході біля метро
20:33
Бойовики ХАМАС випустили ще 130 ракет по Ізраїлю - ЗМІ Відео
20:24
Вчені б'ють на сполох через загрозу нового вибуху на ЧАЕС
20:10
У моді незрівнянні жіночі сорочки: з чим носити сміливу пропозицію весни Фото Відео
19:59
У ТКГ розповіли про реакцію Путіна на справу проти Медведчука Відео
19:52
Хто винен у новому витку війни між Ізраїлем і Палестиною Погляд
19:26
Дружина Лещенка постала на фото в образі садо-мазо-провідниці у вагоні Відео
19:23
Медведчук після допиту в Офісі генпрокурора розповів, у чому його звинувачують Відео
19:20
В українському PS Store чергове підвищення цін – деякі ігри для PS4 подорожчали на 50%
19:12
Солістці Go-A стало погано всупереч карантину - вона повідомила про свій стан
19:12
Лещенко назвав виступ дружини на московській секс-вечірці підтримкою жертв путінського режиму - ЗМІ
19:02
Посли країн G7 терміново звернулися до Кабміну через звільнення Коболєва Відео
18:46
На Черкащині школяра у спортзалі задавило футбольними воротами Відео
18:39
Казанського стрільця заарештовано на два місяці Відео
18:38
Потап заінтригував зізнанням про новий стиль репертуару Відео
18:26
Укрпошта потрапила до гучного скандалу через загибель бджіл
18:26
Пенсіонер зміг розблокувати смартфон Samsung за допомогою відрізаного пальця
18:03
Ураза-байрам 2021: коли починається і як святкують
17:54
Настя Івлєєва на природі попрацювала руками і пустила струмінь в рот
17:50
Sony поділилася новими кадрами з майбутнього ексклюзиву PS5 – Ratchet & Clank: Крізь світи Відео
Реклама
17:47
Зеленський звернувся до Ізраїлю і Палестини через загострення збройного конфлікту Відео
17:05
Порошенко вирішив засудити Гордона за наклеп щодо нього і Путіна Відео
16:57
У магазині PlayStation стартував новий розпродаж зі знижками до 90%
16:57
"Велике будівництво" Зеленського: на Львівщині облаштували сучасне приймальне відділення
16:35
У Харкові студент зарізав дівчину і викладача, з яким вона зраджувала йому - ЗМІ Відео
16:33
Експерт: обсяг податків металургійних компаній у 2021 році - позитивний сигнал для економіки
16:30
Медведчук прибув до Офісу генпрокурора і заявив, що готовий до арешту Відео
16:16
В Україні з'явилося Бюро економічної безпеки: чим воно займеться Відео
16:00
TikTok запускає сервіс, який допомагатиме молоді знайти роботу
15:50
У Путіна заявили, що не рятуватимуть Медведчука Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти