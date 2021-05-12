Медведчук зробив заяву про зустріч Зеленського з Путіним / УНІАН

Підозра у державній зраді, пред'явлена голові політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктору Медведчуку, не вплине на можливе проведення зустрічі між президентами Росії й України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, заявив сам народний депутат у середу, 12 травня.

"Це непорівнянні поняття. Така зустріч можлива, ба більше, я вважаю, що вона повинна відбутися. Але домовляться вони чи ні - я не знаю", - сказав Медведчук у коментарі виданню "Вести" після допиту в Офісі генерального прокурора.

Відзначимо, Медведчук став підозрюваним у справі про державну зраду 11 травня. Сьогодні його викликали до Офісу генпрокурора для проведення слідчих дій. Також нардепу вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Сам Медведчук після допиту розповів журналістам, що поспілкувався зі слідчим, ознайомився зі складеною проти нього підозрою у держзраді, але в межах передбаченої законом процедури йому документ не вручили. Він каже, що отримав лише копію.

Нардеп уточнив, що йому інкримінують дві статті - 111 ("Державна зрада") і 438 ("Порушення законів і звичаїв війни").

Зустріч Зеленського і Путіна - про що йшлося раніше: