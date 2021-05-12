Медведчук повідомив, де перебуває після обшуків і розкрив свої плани

Метою обшуків у своєму будинку на вул. Монтажників Медведчук назвав вручення йому підозри.
Глава політради партії Опозиційна платформа - За життя Віктор Медведчук уперше прокоментував звинувачення на свою адресу й обшуки у своєму будинку.
Нардеп вважає обшуки у себе вдома та в офісі незаконними. За його словами, нічого протизаконного у нього так і не знайшли. А метою обшуків він назвав вручення йому підозри в держзраді.
"Все, що відбувається зі мною, є політичною розправою за мою принципову політичну позицію. Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя", – оголосив Медведчук.
Раніше були розкриті подробиці обшуку в будинку Медведчука в Києві.
Віктор Медведчук і Тарас Козак: у чому їх звинувачують
- 11 травня близько 16:00 стало відомо, що в Києві на вул. Монтажників правоохоронці почали обшукувати будинок, в якому живе Віктор Медведчук. Пізніше з'явилася інформація, що обшук йде у справі про видобуток газу в Криму.
- Правоохоронці вважають, що в 2015-му політик вступив у змову з російською стороною для видобутку газу в Чорному морі та передав унікальні дані про кримські родовища. Медведчука звинуватили в держзраді.
- Раніше в Україні запровадили санкції проти Віктора Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко, за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи, зокрема, потрапила ділянка нафтопроводу Самара-Західний напрямок.
- Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов, коментуючи ситуацію навколо Медведчука, заявив, що в Мінських угодах безумовно була і непублічна частина, завдяки якій Медведчук мав "зелене світло" щодо бізнесу й охоронну грамоту. Однак Зеленський не став шукати вигод і розірвав "кондиції", що дісталися у спадок.
Автор: Діана Бєловодська