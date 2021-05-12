Медведчук повідомив, де перебуває після обшуків і розкрив свої плани / УНІАН

Глава політради партії Опозиційна платформа - За життя Віктор Медведчук уперше прокоментував звинувачення на свою адресу й обшуки у своєму будинку.

Нардеп вважає обшуки у себе вдома та в офісі незаконними. За його словами, нічого протизаконного у нього так і не знайшли. А метою обшуків він назвав вручення йому підозри в держзраді.

"Все, що відбувається зі мною, є політичною розправою за мою принципову політичну позицію. Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя", – оголосив Медведчук.

Раніше були розкриті подробиці обшуку в будинку Медведчука в Києві.

Віктор Медведчук і Тарас Козак: у чому їх звинувачують