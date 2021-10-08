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Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму

8 жовтня 2021, 17:32

Слідство вважає, що за сприяння нардепа були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на держпідприємства України.

Медведчук
Медведчуку оголосили нову підозру у держзраді та сприянні тероризму / УНІАН

Народному депутату України Віктору Медведчуку оголосили нову підозру у державній зраді та пособництві тероризму, заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. Вона уточнила, що нова підозра стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

"Слідчі ДБР спільно зі співробітниками СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора точно встановили причетність народного депутата України до реалізації злочинної схеми постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій України. Період, який охоплюють ці діяння - кінець 2014 - початок 2015 року. Суми, витрачені державними українськими підприємствами, становлять понад 200 млн гривень", - повідомила Венедіктова на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, Віктора Медведчука також підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому раніше звинувачень: замах на розкрадання природних ресурсів, передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю і антиукраїнська діяльність.

За інформацією СБУ, слідство з'ясувало, що після окупації Донбасу, Росія вирішила зірвати плани України щодо закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР. Слідство вважає, що за посередництва Медведчука відбулася змова з українськими чиновниками, які створили штучні перешкоди для поставок вугілля з ПАР.

Згодом, як вважає слідство, за сприяння Медведчука було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України. Слідство отримало аудіозаписи, на яких нібито Медведчук спілкується щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади.

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Як стверджують правоохоронці, за посередництва соратника Медведчука бізнесмена Кузяри на окупованому Донбасі обрали два фактично не працюючі вугільні підприємства, керівниками яких призначили представників бойовиків, а також їм відкрили банківські рахунки та уклали з ними договори на постачання вугілля.

За час функціонування цієї схеми, за даними правоохоронців, проросійських бойовиків з так званих "ЛНР" і "ДНР" загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

"Ми знаємо про передачу готівки до "Л/ДНР" і перерахування коштів підприємствам з окупованих територій. Щобільше, ми бачимо, що ті плани, які обговорюють фігуранти (зміна керівників підприємств, відкриття банківських відділень тощо) згодом були реалізовані", - зазначив глава СБУ Іван Баканов.

Наразі слідство триває, а правоохоронці готують підозри іншим причетним особам.

Арешт Віктора Медведчука

Печерський районний суд міста Києва 13 травня обрав запобіжний захід голові політичної ради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Держава звинувачує його в скоєнні державної зради. Суд вирішив відправити Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

За два дні до цього під час спільної пресконференції генпрокурорки Ірини Венедиктової і глави СБУ Івана Баканова були озвучені звинувачення на адресу Медведчука в держзраді. Правоохоронці інкримінують йому змову з Росією для видобутку нафти і газу в окупованому Криму, передачу даних РФ про секретну військову частину ЗСУ і створення організації, метою якої був вплив на ситуацію в українській державі за допомогою трудових мігрантів.

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Віктор Медведчук новини України Ірина Венедіктова
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