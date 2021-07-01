"Мене важко звинуватити в тому, що я десь там за олігархів...": Тимошенко розсмішила Раду зізнанням

Тимошенко не вважає себе олігархом / УНІАН

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко розсмішила своїх колег у Верховній Раді висловлюванням про те, що " її важко назвати людиною, яка за олігарх". У залі засідки після цих слів народної обраниці вибухнув сміх.

Як повідомляє УП, таким чином Тимошенко висловилася з приводу скандального законопроекту №5599, ініційованого Володимиром Зеленським, про деолігархізацію в Україні.

"Чесно кажучи, мене важко звинуватити в тому, що я десь там за олігархів. Я єдиний політик, якого...",- почала депутатка, але недоговорила, оскільки в Раді пролунав гучний сміх і навіть оплески.

"Я рада, що вам це подобається. Я дуже рада, що ви зараз так це зустрічаєте, але я хочу вам сказати, що я єдиний політик, якого саме олігархи кидали у в'язницю. А в той час, коли я була в в'язниці за їх рішенням, "95-й квартал" виконував на корпоративах у олігархів за гроші такі номери, як гра на роялі", - все ж дещо пізніше завершила свою промову Тимошенко.

Крім цього, сам законопроект Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті лідер "Батьківщини" назвала "трешем" і спробою "легалізувати олігархів в Україні", а передбачені ним покарання для олігархів - "смішними".

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Зазначимо, закон про олігархів все-таки розглянули в першому читанні. Ця "подія" відбулася в четвер, 1 липня, під час позачергового засідання парламенту.

Його прийняли 275 голосами. При цьому, "Слуги" стали раптом менш дисциплінованими і підтримали документ свого лідера всього лише 207 кнопконатисканнями.

Якусь "прискорку" дала фракція "За майбутнє", а ось в "Довірі " за деолігархізацію виступив всього лише один нардеп.

Що передбачає документ:

Законопроект свідчить, що олігархом вважається той, хто:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на ЗМІ;

є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів якого, перевищує 2 млрд 270 млн.

Рішення про визнання особи олігархом приймає РНБО на підставі подання Кабміну, члена РНБО, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету.

Всі олігархи потраплять до публічного реєстру і тоді їм буде заборонено:

робити внески партіям,

бути бенефіціаром або контролером ЗМІ,

купувати об'єкти великої приватизації.

Крім цього, чиновники зобов'язані подавати "декларацію про контакти" після зустрічі з олігархом.