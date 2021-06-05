Мінкульт "забанив" іноземців через зйомки фільму в Криму

Служба безпеки України заборонила цим іноземцям в'їзд на територію України строком на три роки.
Мінкульт вніс до списку громадян, які загрожують національній безпеці, через зйомки в окупованому Росією Криму трьох громадян Росії та двох громадян Польщі, повідомляє Представництво України в АР Крим у Facebook.
Одним з важливих напрямків протидії гібридній агресії Російської Федерації проти України на території тимчасово окупованого Криму є реагування представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим на виявлені факти незаконного відвідування півострова російськими та іншими іноземними артистами для т.зв. "культурної" пропаганди.
Так, в травні 2021 Міністерство культури та інформаційної політики України, реагуючи на факти зйомки в Севастополі військової драми "Небо" про російських військових у війні в Сирії і в так званому "міжнародному музичному фестивалі "Дорога на Ялту" внесло трьох громадян Російської Федерації і двох громадян Польщі до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
У свою чергу Служба безпеки України заборонила цим іноземцям в'їзд на територію України терміном на три роки.
Відповідні рішення Міністерства культури та інформаційної політики України та Служби безпеки України стали реакцією зокрема і на звернення представництва.
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