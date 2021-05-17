Мінкульт "забанив" російських акторів через Крим

Україна додала шістьох російських акторів до чорного списку через скандальний фільм про Крим.
Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло шістьох громадян РФ до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Про це повідомляє сайт відомства у понеділок, 17 травня.
До цього чорного списку увійшли:
- актори Олександр Зачиняєв, Валерій Карпов, Іван Соловйов,
- актриса і режисер Віра Соколова,
- оператор Леонід Рудкевич
- композитор Євген Ширяєв.
Всі перераховані росіяни брали участь у створенні російського фільму "Пункт пропуску. Офіцерська історія" (2021 рік). Він оповідає про двох військовослужбовців-кримчан, які потрапляють у полон СБУ.
Таким чином, на даний момент в цьому переліку перебуває 187 осіб.
- Раніше Главред писав, що співачка Софія Ротару володіє готелем в Криму, незаконно захопленому Росією. У 2019 році стало відомо, що шикарний готель припинив роботу зі скандалами, а в 2021 році російські зірки стали поширювати інформацію про те, що Ротару має намір позбутися від нього.
- Софія Ротару має намір продати готель в Криму Villa Sofia за 23 млн євро. Про це виданню розповіла російська співачка Анна Калашникова.
Автор: Катерина Трохимчук