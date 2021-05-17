Мінкульт "забанив" російських акторів через Крим

Актори потрапили в чорний список Росії

Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло шістьох громадян РФ до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Про це повідомляє сайт відомства у понеділок, 17 травня.

До цього чорного списку увійшли:

актори Олександр Зачиняєв, Валерій Карпов, Іван Соловйов,

актриса і режисер Віра Соколова,

оператор Леонід Рудкевич

композитор Євген Ширяєв.

Всі перераховані росіяни брали участь у створенні російського фільму "Пункт пропуску. Офіцерська історія" (2021 рік). Він оповідає про двох військовослужбовців-кримчан, які потрапляють у полон СБУ.

Таким чином, на даний момент в цьому переліку перебуває 187 осіб.