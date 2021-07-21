Мир на Донбасі і повернення Криму: Зеленський заявив про плани на перемовини з Байденом

Зеленський має намір обговорити з Байденом питання україно-американських відносин / Reuters

Президент України Володимир Зеленський очікує на конструктивні перемовини з главою Білого дому під час зустрічі у Вашингтоні, яка відбудеться 30 серпня. Він має намір обговорити з колегою врегулювання конфлікту на Донбасі, повернення окупованого Криму, питання енергетичної безпеки і підтримку реформ.

У своєму Twitter-акаунті український гарант заявив, що він налаштований на змістовну і плідну зустріч з президентом США Байденом. Глава держави розраховує обговорити з ним питання територіальної цілісності та безпеки України. Також Зеленський має намір обговорити з Байденом проблеми енергетики, економічного розвитку та підтримки реформ.читайте такожРосія тисне на Україну, а долю СП-2 треба вирішувати: у Зеленського закликали Байдена до удару

"Очікую на змістовну та плідну зустріч із Байденом 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку та підтримки реформ", - підкреслив Володимир Зеленський.

Зустріч Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський 7 червня провів телефонну розмову з господарем Білого дому Джо Байденом. За підсумками перемовин Байден запросив Зеленського відвідати з візитом Вашингтон.

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Видання Дзеркало тижня 17 липня повідомило, що поїздка Зеленського до Вашингтона відбудеться не у липні, а у серпні. При цьому, як помітили журналісти, такі терміни не влаштовували Банкову.

Прессекретар президента Сергій Нікіфоров стверджував, що Офіс глави держави розраховував на зустріч Зеленського і Байдена або наприкінці липня, або на початку серпня.

20 липня заступник помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент сказав, що візит Зеленського до США очікується у серпні.