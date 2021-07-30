Мир на Донбасі в обмін на "формулу Штайнмаєра": Україна поставила Росії умову

Україна реалізує "формулу Штайнмаєра", якщо це буде єдиною умовою миру на Донбасі - Резніков / УНІАН

Україна готова піти на імплементацію "формули Штайнмайера" до національного законодавства у тому випадку, якщо такий варіант стане єдиною умовою врегулювання військового конфлікту на Донбасі. Для цього потрібно внести її в текст закону про особливий порядок місцевого самоврядування у ОРДЛО, який було прийнято у 2015 році і щорічно продовжується. Реалізація "формули" повинна обговорюватися в політичній підгрупі ТКГ, де росіяни і "ЛДНР" вимагають внести зміни до закону про "особливий статус". При цьому у Києві повинні розуміти, на які поступки, у свою чергу, піде Москва. Про це заявив заступник голови делегації України в ТКГ, віцепрем'єр, міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков.

У інтерв'ю Інтерфакс-Україна він сказав про те, що для запуску горезвісної "формули Штайнмаєра" треба вписати її в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який було прийнято Верховною Радою ще у 2015 році і щорічно продовжується.

читайте такожСценарій Путіна щодо Донбасу і ізоляція від Конгресу: експерт оголосив про удар Байдена по Зеленському"Немає жодних проблем. Якщо це єдина умова, я впевнений Україна із задоволенням на неї піде", - вважає Резніков.

За його словами, проблема полягає у тому, що реалізацію "формули" повинна обговорювати політична підгрупа в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Однак Росія і ОРДЛО вимагають переписати закон "про особливий статус".

При цьому, уточнює чиновник, якщо Захід висуває вимоги на рівні глави держави щодо імплементації цієї "формули", то Києву треба чітко розуміти: що робити з вимогами російської сторони щодо закону про "особливий статус Донбасу". При цьому немає розуміння в питанні виконання Москвою своїх зобов'язань у рамках "Мінська".

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"Дилема: або ми не повинні їх слухати, а взяти і імплементувати "формулу Штайнмаєра" - тоді чи не буде це вважатися порушенням процедур "комплексу заходів"? Це питання до наших європейських партнерів - якщо ви просите нас імплементувати формулу на рівні глави держави - чи означає це, що треба припинити відповідні консультації в ТКГ? Що далі? Що зробить Кремль у відповідь для виконання своєї частини Мінських угод? Питання риторичне", - підкреслив Олексій Резніков.

Довідка

Формула Штайнмайера

Формула Штайнмаєра - це особливий механізм імплементації других Мінських угод, підписаних у лютому 2015 року. Вона передбачає надання тимчасового особливого статусу окремим районам Донбасу в день реалізації виборчого процесу на цих територіях. Якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відбулися, Верховна Рада повинна прийняти рішення про те, що особливий режим місцевого самоврядування з тимчасового стає постійним.

Обговорення "формули" викликало резонанс, тому що в ситуації, що склалася в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі, подібний варіант запуску Мінських угод може припускати не покрокове врегулювання збройної конфронтації, а одночасну реалізацію політичної частини та аспекту безпеки.

Росія наполягає на імплементації "формули Штайнмаєра" до виведення російсько-терористичних військ і відновлення Україною контролю над неконтрольованою наразі українсько-російською ділянкою кордону на Донбасі.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українська сторона, а також Німеччина і Франція, готові до зустрічі в рамках нормандського формату. Сторони перемовного процесу пропонують обговорити план з реалізації Мінських угод, який вже відправлено Москві. Однак Росія блокує подальший діалог.

Зеленський казав, що під час свого візиту до Вашингтона він має намір попросити президента США Джо Байдена взяти участь у перемовинах щодо Донбасу. Ідея може бути реалізована в рамках нормандського формату, якщо з цим погодяться інші учасники перемовного процесу.

У Кремлі сказали, що Москва згодна на зустріч у нормандському форматі. Однак наразіт сторони не домовилися щодо конкретних дат.

28 липня Володимир Зеленський висловив упевненість, що зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії все ж таки відбудеться. Втім, за його словами, все залежить позиції Москви і тиску Заходу на Кремль.