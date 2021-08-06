Світова підтримка і заява Зеленського: в Україні оголосили про плани на саміт щодо повернення Криму

На саміті Кримської платформи очікуються 4 панельні дискусії / УНІАН

До Києва на саміт Кримської платформи приїдуть представники близько 40 світових держав. Наразі погоджено участь делегатів 33 країн. Захід проходитиме в Конгресно-виставковому центрі Парковий і триватиме декілька годин. Очікується виступ президента України Володимира Зеленського, прем'єра Дениса Шмигаля, спікера Ради Дмитра Разумкова, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва і глав делегацій, що представляють країни-учасниці.

Як заявив в Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, 33 країни вже підтвердили свою участь у саміті Кримської платформи. За його словами, іноземні держави підтримують захід, тому учасників буде ще більше.

"Сьогодні отримали ще одне підтвердження: +1 президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи. Загальна кількість учасників зросла до 33. Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає і нові підтвердження неодмінно будуть", - написав дипломат.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова під час форуму експертної мережі Кримської платформи у п'ятницю, 6 серпня уточнила, що на Захід можуть приїхати представники близько 40 держав, які будуть представлені на різних рівнях.

"Ми не хочемо робити прогнозів, але вже сьогодні це більше 30 країн. І ми думаємо, що до чотирьох десятків країн у нас будуть представлені на різних рівнях під час саміту Кримської платформи", - зазначила вона.

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За словами Джапарової, саміт відбудеться в конгресно-виставковому центрі Парковий і триватиме декілька годин.

"Він складатиметься з двох частин: офіційної та частини форуму. Першу частину відкриє Джамала, яка заспіває "1944". Ми дуже хочемо не просто формально підійти до саміту, щоб ми просто слухали офіційні промови, а для того, щоб був певний культурно-мистецький супровід", - пояснила дипломат.читайте також"Це моя земля - вона ніколи не буде російською": Зеленський пообіцяв повернення Криму в Україну

Далі повинні виступити президент Володимир Зеленський, глава уряду Денис Шмигаль, спікер Ради Дмитро Разумков, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, експерти, а також голови делегацій країн-гостей.

"Після цього буде форум. У нас буде чотири панельні дискусії з різних тем, які ми визначаємо за пріоритетом. Тобто лідерська панель, де високі представники теж будуть мати можливість виступати", - підкреслила Еміне Джапарова.

Кримська платформа

Президент України Володимир Зеленський 20 травня зробив заяву, згідно з якою саміт Кримської платформи відбудеться у Києві 23 серпня. Влада очікує на прибуття на захід високопосадовців іноземних держав і підписання важливих документів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Росія вкрай серйозно поставилася до ініціативи України щодо саміту Кримської платформи і проводила роботу з дискредитації заходу.

Представник президента України у АР Крим Антон Кориневич заявляв, що за підсумками саміту очікується підписання політичної декларації, у якій будуть зафіксовані питання, пов'язані зі звільненням півострова.

28 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Київ практично погодив декларацію щодо Криму, яка буде підписана за підсумками саміту Кримської платформи.