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Монастирський - новий глава МВС: Верховна Рада призначила заміну Авакову

16 липня 2021, 12:39

Денис Монастирський 16 липня призначений новим міністром внутрішніх справ України.

Призначення Монастирського новим главою МВС підтримав 271 депутат / УНИАН

Народний депутат від фракції Слуга народу, голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський сьогодні, 16 липня, призначений новим міністром внутрішніх справ.

Під час засідання Верховної Ради у п'ятницю, 16 липня, за його призначення проголосував 271 депутат.

Подання про призначення Монастирського новим главою МВС напередодні було внесено у Раду прем'єрміністром Денисом Шмигалем. Для офіційного затвердження міністра внутрішніх справ достатньо було 226 голосів.

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Призначення монастирського главою МВС - пряма трансляція засідання Ради

Довідка

Що відомо про Дениса Монастирського

Кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ запропонував президент України Володимир Зеленський 13 липня під час закритого засідання фракції Слуга народу після того, як стало відомо про заяву Арсена Авакова, який подав у відставку.

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"Він запропонував мене як людину, з якою йшов у команді, як керівника профільного комітету, як людину, яка, на думку президента, зможе очолити цей напрямок", - сказав нардеп.

Денис Монастирський - український політик і юрист. Народний депутат від фракції Слуга народу, голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.

Народився у Хмельницькому 12 червня 1980 року. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління і права. Є кандидатом юридичних наук. В альма-матер очолював відділ з питань законовиробництва та наукових експертиз науково-дослідної частини. Був доцентом.

Денис Монастирський
Денис Монастирський / РБК-Україна

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У 2007 році працював юристом в компанії Hillmont Partners, через два роки – в Global Ties KC, а в період з 2015 по 2017 роки був юристом в товаристві з обмеженою відповідальністю Лігал консалтинг.

Співзасновник і член правління Подільського молодіжного культурного об'єднання в майбутнє через культуру. Виграв конкурс Волонтер року у 2013 році.

Монастирський у 2019 році був представлений команді Зеленського як експерт з питань реформування правоохоронної системи. У Верховній Раді VIII скликання він був помічником парламентаря від Народного фронту Антона Геращенка - найближчого соратника колишнього глави МВС Арсена Авакова.

Політик також був секретарем конкурсної комісії, яка працювала з відбору керівництва Державного бюро розслідувань. Експерт з реформування правоохоронної та судової системи громадської організації Український інститут майбутнього.

До Верховної Ради IX був обраний за списком партії Слуга народу - під №19. Монастирський очолив у парламенті комітет з питань правоохоронної діяльності.

Є одним з депутатів, які подали найбільше законопроектів.

Відставка Авакова з поста глави МВС

МВД Верховна Рада новини України Денис Монастирський
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