Потужний удар по Росії і світова підтримка: Україна узгодила документ щодо повернення Криму

Україна сформувала "ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму", сказав Дмитро Кулеба.
Саміт Кримської платформи стане по-справжньому безпрецедентною подією в історії України. Вперше в країні відбудеться саміт такого масштабу. Незважаючи на протидію Росії, вже 28 країн підтвердили свою участь у заході, а Києву вдалося створити світову коаліцію за звільнення окупованого Криму. Українська держава вже майже сформувала декларацію щодо півострова, яка буде підписана за підсумками саміту. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Вже 28 держав і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу на рівні президентів, прем'єрміністрів, голів парламентів, членів уряду", - розповів під час брифінгу український дипломат.
читайте також"Буде дуже хороший результат": у Зеленського оголосили про документ щодо повернення КримуЗа його словами, у заході візьмуть участь всі ключові країни-партнери України у Європі, а також Північній Америці. Незважаючи на спробу Росії відмовити багато країн, Києву вдалося створити "ядро міжнародної коаліції" за деокупацію українського півострова.
При цьому Кулеба уточнив, що Київ вже практично погодив декларацію саміту Кримської платформи, в якій будуть відображені фундаментальні моменти щодо Криму.
Крім того, він додав, що Кримська платформа буде працювати постійно, причому на багатьох рівнях.
"Ми наразі розробляємо довгострокову концепцію роботи платформи за п'ятьма пріоритетними напрямками: політика невизнання, санкції, безпека в Азово-Чорноморському регіоні, захист прав людини і міжнародного гуманітарного права, екологічні та економічні наслідки російської окупації Криму", - підкреслив Дмитро Кулеба.
Кримська платформа
- Президент України Володимир Зеленський 20 травня оголосив про дату проведення саміту Кримської платформи - 23 серпня. Захід відбудеться у Києві. Влада очікує на прибуття високопосадовців з іноземних держав і підписання важливих документів.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що у Росії дуже серйозно поставилися до Кримської платформи. На базі російського МЗС була запущена робота підрозділу, який проводить роботу з дискредитації планів Києва щодо повернення Кримського півострова.
- Кулеба уточнював, що саміт Кримської платформи стане однією з найбільш знакових подій в історії України, а Росія не зможе перешкодити планам Києва.