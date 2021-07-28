Потужний удар по Росії і світова підтримка: Україна узгодила документ щодо повернення Криму

У саміті щодо Криму візьмуть участь представники як мінімум 28 держав / УНІАН

Саміт Кримської платформи стане по-справжньому безпрецедентною подією в історії України. Вперше в країні відбудеться саміт такого масштабу. Незважаючи на протидію Росії, вже 28 країн підтвердили свою участь у заході, а Києву вдалося створити світову коаліцію за звільнення окупованого Криму. Українська держава вже майже сформувала декларацію щодо півострова, яка буде підписана за підсумками саміту. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вже 28 держав і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу на рівні президентів, прем'єрміністрів, голів парламентів, членів уряду", - розповів під час брифінгу український дипломат.

читайте також"Буде дуже хороший результат": у Зеленського оголосили про документ щодо повернення КримуЗа його словами, у заході візьмуть участь всі ключові країни-партнери України у Європі, а також Північній Америці. Незважаючи на спробу Росії відмовити багато країн, Києву вдалося створити "ядро міжнародної коаліції" за деокупацію українського півострова.

При цьому Кулеба уточнив, що Київ вже практично погодив декларацію саміту Кримської платформи, в якій будуть відображені фундаментальні моменти щодо Криму.

Крім того, він додав, що Кримська платформа буде працювати постійно, причому на багатьох рівнях.

"Ми наразі розробляємо довгострокову концепцію роботи платформи за п'ятьма пріоритетними напрямками: політика невизнання, санкції, безпека в Азово-Чорноморському регіоні, захист прав людини і міжнародного гуманітарного права, екологічні та економічні наслідки російської окупації Криму", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Кримська платформа