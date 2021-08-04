Ініціатор першого мітингу на Євромайдані Мустафа Найєм отримав посаду в Кабміні

Мустафа Найєм перейшов з посади радника на посаду заступника міністра інфратсруктури / УНІАН

Український політик, колишній заступник генерального директора корпорації Укроборонпром Мустафа Найєм призначений заступником міністра інфраструктури України. До цього в червні Найєм став радником глави Міністерства Олександра Кубракова.

Як повідомляє народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, рішення про призначення Найєма було прийнято в середу, 4 серпня, під час засідання Кабінету міністрів.

Як відомо, у червні Найєм особисто повідомляв про своє призначення радником міністра Кубракова "на громадських засадах". Тоді він заявляв, що буде курирувати питання безпеки на транспорті, управління майном і корпоративними правами.

У 2019 році Найєма призначили на посаду заступника гендиректора Державного концерну Укроборонпром. Він був директором з активів концерну. У 2021 році, 29 квітня, Найєм залишив корпорацію після того, як його посада була скорочена.

Зазначимо, Мустафа Найєм був активістом Євромайдану у 2013-2014 роках. Вважається, що саме з його поста в соціальній мережі 21 листопада 2013 року стартував перший мітинг на Майдані Незалежності. Тоді активісти зібралися на знак протесту проти відмови президента Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію.

Нагадаємо, в середу, 4 серпня, Кабмін відправив у відставку заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Він займав цю посаду з 25 вересня 2019 року.