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"Ми і до літери "Я" дійдемо": у Зеленського розкрили плани у разі провалу закону про олігархів

6 липня 2021, 11:14

У президента Володимира Зеленського є не тільки план Б щодо закону "про олігархів", сказав Олексій Данілов.

Олексій Данилов
Україні потрібні закони про лобізм та антитрастове законодавство - Данілов / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський володіє широким арсеналом можливостей у процесі реалізації планів щодо зниження рівня впливу великого бізнесу на українську політику. Якщо "закон про олігархів" не спрацює, влада запустить інші антиолігархічні ініціативи. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

У інтерв'ю Forbes він розповів про те, що у Зеленського є можливості для реалізації ініціатив, спрямованих проти впливу олігархів. І якщо владі буде потрібно, то в Україні реалізовують додаткові ініціативи щодо деолігархізації.

"У Володимира Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт. Якщо потрібно, то ми і до літери "Я" дійдемо", - сказав Данилов.

Також він додав, що для повноцінної реалізації процесу потрібно додаткові законодавчі ініціативи, які повинні чітко визначати, яку діяльність держава визначатиме як олігархічну.читайте такожЧому Зеленський не дозволить "втопити" Порошенка законом про олігархів

"Однак без законів рухатися не зможемо: потрібні закони про лобізм і антитрастове законодавство, в яких буде прописано, під дію яких законів підпадатимуть олігархи", - підкреслив Олексій Данилов.

Законопроект Зеленського "про олігархів"

  • Секретар РНБО Олексій Данилов 11 травня розповів про те, що президент доручив Радбезу, Антимонопольному комітету та Офісу глави держави розробити проект закону про статус олігархів в Україні.
  • Згідно з його заявою, до списку олігархів можуть потрапити 13 українських громадян, які впливають на політичний процес в країні.
  • 2 червня законопроект Володимира Зеленського "про олігархів" з'явився у Верховній Раді. Ініціатива передбачає створення реєстру олігархів в Україні, який буде вести РНБО.
  • Радник глави ОП Михайло Подоляк казав, що якщо великий бізнес протистоятиме антиолігархічним ініціативам Зеленського, то держава вживатиме відповідних заходів.
  • 1 липня Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект Зеленського №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Ініціативу підтримали 275 парламентаріїв.
РНБО Володимир Зеленський новини України Олексій Данілов закон про олігархів
Зараз ви переглядаєте новину «"Ми і до літери "Я" дійдемо": у Зеленського розкрили плани у разі провалу закону про олігархів». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
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