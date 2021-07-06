"Ми і до літери "Я" дійдемо": у Зеленського розкрили плани у разі провалу закону про олігархів

Україні потрібні закони про лобізм та антитрастове законодавство - Данілов / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський володіє широким арсеналом можливостей у процесі реалізації планів щодо зниження рівня впливу великого бізнесу на українську політику. Якщо "закон про олігархів" не спрацює, влада запустить інші антиолігархічні ініціативи. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

У інтерв'ю Forbes він розповів про те, що у Зеленського є можливості для реалізації ініціатив, спрямованих проти впливу олігархів. І якщо владі буде потрібно, то в Україні реалізовують додаткові ініціативи щодо деолігархізації.

"У Володимира Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт. Якщо потрібно, то ми і до літери "Я" дійдемо", - сказав Данилов.

Також він додав, що для повноцінної реалізації процесу потрібно додаткові законодавчі ініціативи, які повинні чітко визначати, яку діяльність держава визначатиме як олігархічну.читайте такожЧому Зеленський не дозволить "втопити" Порошенка законом про олігархів

"Однак без законів рухатися не зможемо: потрібні закони про лобізм і антитрастове законодавство, в яких буде прописано, під дію яких законів підпадатимуть олігархи", - підкреслив Олексій Данилов.

Законопроект Зеленського "про олігархів"