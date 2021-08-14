"Ми на правильному шляху": Верещук відповіла на істерику Кремля з приводу Кримської платформи

Верещук прокоментувала заяви Лаврова / УНІАН

В Україні запущено офіційний сайт Кримської платформи, а 23 серпня в країні відбудеться перший її саміт, участь в якому візьмуть представники 40 країн світу.

Очікується підписання спільної декларації про деокупацію Криму.

Тим часом у Росії не вщухає хвиля звинувачень у бік української держави та місцевої влади.

Депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала обурення РФ таким поворотом подій.

"Сам факт Кримської платформи і те, що ми обговорюємо Крим на увесь світ і навіть реакція Лаврова, який говорить, що це шабаш - це все свідчить про те, що ми на правильному шляху", - зазначила Верещук у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі.

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Саміт Кримський і обурення Кремля - про що раніше писав Главред:

Лавров вибухнув критикою саміту Кримської платформи. Згідно з позицією глави дипломатичного відомства, захід, мовляв, є "шабашем", на якому Захід нібито працюватиме над розвитком "неонацистських і расистських" настроїв Києва.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба посміявся над візитом глави МЗС РФ Сергія Лаврова в окупований Крим і зазначив, що навіть злива виступила проти планів росіян. При цьому він пообіцяв проведення саміту Кримської платформи за будь-яких погодних умов.

Також Кулеба відреагував на заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що пропозиція президента України Володимира Зеленського виїхати з Донбасу проросійськи налаштованим місцевим жителям є обурливою.

Саміт Кримської платформи - що про це відомо:

Президент України Володимир Зеленський 20 травня в ході своєї пресконференції сказав, що саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня. Захід проводиться з метою опрацювання питань, спрямованих на звільнення окупованого Криму. Влада очікує прибуття високопоставлених представників закордонних держав.

Як заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба, Росія серйозно протистоїть Кримській платформі і ставить перед собою завдання дискредитації заходу, який організовує Київ.

Представник глави держави в АР Крим Антон Кориневич заявляв, що за підсумками саміту Кримської платформи учасники заходу підпишуть документ, в якому зафіксують кроки зі створення умов для деокупації півострова.

28 липня глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що зміст політичної декларації по Криму вже практично погоджено.

У МЗС підкреслювали, що на саміті Кримської платформи Київ очікує участі представників 40 держав. Підтримка ініціативи України щодо півострова зростає.