"Ми не ховаємося, а ось вони знаходять відмовки": Кулеба "проїхався" по РФ через зустріч президентів

Дмитро Кулеба розповів про зустріч президентів РФ і України / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона повністю готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна.

"Ми не ховаємося від такої зустрічі і готові до неї, але у нас складається враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі", - сказав Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер".

Нагадаємо, раніше, прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Зеленського цього року навряд чи відбудеться, оскільки повинна бути добре підготовлена. Також він сказав, що в Кремлі "звернули увагу" на плани США надати військову допомогу для України.

Також раніше стало відомо, що глава США Джо Байден не приїде в Україну цього року через дипломатичну практику, яка не передбачає візитів подібного рівня протягом одного року.

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