"Ми не ховаємося, а ось вони знаходять відмовки": Кулеба "проїхався" по РФ через зустріч президентів

Українська сторона заявила про готовність до переговорів.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона повністю готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна.
"Ми не ховаємося від такої зустрічі і готові до неї, але у нас складається враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі", - сказав Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер".
Нагадаємо, раніше, прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Зеленського цього року навряд чи відбудеться, оскільки повинна бути добре підготовлена. Також він сказав, що в Кремлі "звернули увагу" на плани США надати військову допомогу для України.
Також раніше стало відомо, що глава США Джо Байден не приїде в Україну цього року через дипломатичну практику, яка не передбачає візитів подібного рівня протягом одного року.
Зустріч Зеленського і Байдена - про що раніше повідомляв Главред:
- 1 вересня Володимир Зеленський провів першу особисту зустріч з президентом США Джо Байденом. За його словами, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" і розкрив деталі.
- Лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної прес-конференції Зеленського і Байдена не було.
- Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер.