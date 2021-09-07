"Ми про Крим ніколи не забудемо": Київ оголосили Кремлю умову щодо зустрічі Зеленського і Путіна

Тема Криму буде на перемовинах за будь-яких обставин - Кулеба / УНІАН

У Кремлі повинні погодитися на проведення зустрічі глави РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. У Києві не мають наміру забувати про захоплення Криму, тема окупованого півострова в будь-якому випадку буде присутня у перемовному порядку денному. При цьому росіяни повинні припинити переслідування кримських татар. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Як повідомляє Факти ICTV, дипломат чітко не пояснив, чи візьме Україна участь у зустрічі з Росією на вищому рівні у тому випадку, якщо не питання приналежності Криму не обговорюватиметься. Однак він бачить позитивний сигнал у тому, що Москва вже почала "торги" щодо перемовин і закликає Кремль до позитивної відповіді відносно ситуації з дискусією Путіна і Зеленського.

У ефірі програми Сніданок з 1+ 1 він уточнив, що Україна демонструє готовність до перемовин на рівні глав держав, проте росіяни систематично намагаються уникнути такого сценарію.

"Насправді, зустріч з Путіним - це те, до чого ми готові, а вони постійно шукають привід, як із цього зіскочити. Ось у чому фундаментальна різниця між нами. Сьогодні вони кажуть про Крим, завтра вигадають ще якийсь аргумент. Але ми закликаємо РФ все ж таки погодитися на цю зустріч і провести відверту розмову про те, яким чином ми будемо припиняти російську агресію проти нашої держави та деокуповувати наші території", - сказав Кулеба.

читайте такожПутін готовий зустрічатися із Зеленським: у Кремлі поставили умову щодо КримуКрім того, за словами міністра, Київ ніколи не забуде про окупацію українського півострова, і ця тема в будь-якому випадку буде присутня на перемовинах.

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"Самітом Кримської платформи ми показали, що ми про Крим ніколи не забудемо... я переконаний, що тема Криму буде на порядку денному за буд-яких обставин, - зазначив Кулеба.

Також глава МЗС сказав, що росіяни свідомо переслідують кримських татар на захопленому півострові. Треба докласти зусиль для того, щоб зупинити такі дії.

"З цього починалися геноциди, спочатку ти "пресуєш" якусь групу людей, потім починаєш вбивати. Росію треба зупиняти", - підкреслив Кулеба і закликав Захід посилити тиск на Москву.

Зустріч Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський 20 травня заявив про те, що Банкова вже веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним.

30 червня Путін звинуватив Зеленського у тому, що український гарант нібито здав Україну під зовнішнє управління Заходу. З цієї причини, як вважає він, в Кремлі не бачать причин для проведення перемовин із Зеленським.

Президент Зеленський готовий до перемовин з Путіним, однак зустріч лідерів двох держав відбудеться тільки в тому випадку, якщо Москва продемонструє конструктивний підхід у питанні врегулювання конфронтації.