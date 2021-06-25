"М'яч знову на боці Росії": в ОП прокоментували заяву Кремля з приводу зустрічі президентів

Михайло Подоляк впевнений, що РФ " готується до переговорів"

Українські санкції проти Росії не є перепоною для зустрічі глав держав РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Про це заявив радник глави ОП прокоментував УНІАНу заяву Кремя.

"У подібних словах пана Пєскова позитивно те, що він говорить про зустріч президентів України і Росії як про подію, яка готується. Інакше був би просто неможливий коментар про те, що, мовляв, хтось намагається не допустити цю зустріч", - сказав Подоляк і додав, що ніяких перешкод для зустрічі немає.

"І в цьому питанні - м'яч на російській стороні. Саме їм слід визначитися з цього приводу", - підкреслив Подоляк.

Що було раніше:

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У п'ятницю, 25 червня, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Київ намагається не допустити зустріч президентів, рішенням про введення нових санкцій.

Спікер президента РФ також відреагував на санкції України проти російських компаній і підкреслив, що це може вплинути на можливість зустрічі Президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

"Продовження Києвом санкцій щодо російських компаній можна оцінити як кроки для недопущення зустрічі Путіна і Зеленського", - сказав прессекретар Путіна.

Про які санкції йдеться:

У четвер, 24 червня, Володимир Зеленський ввів дію пакет санкцій РНБО проти півсотні російських банків і фінкомпаній, а також деяких персон. Потрапили в" чорний " список заблокували активи і заборонили в'їзд в Україну.

У зв'язку з цим, Дмитро Пєсков завершив своє висловлювання риторичним питанням: "Хто буде підписувати документи?",- підсумував радник глави РФ.

Що відомо про зустріч глав РФ і України:

Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі для врегулювання збройної конфронтації.

Путін заявив, що Зеленський може приїхати в Москву для обговорення відносин Росії та України. Однак для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".

Зеленський, у свою чергу, заявив, що дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним.