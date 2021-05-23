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На Банковій зробили заяву про плани щодо зустрічі Зеленського і Путіна

23 травня 2021, 17:39

Проблема "ДНР" і "ЛНР" залишиться назавжди, вважає Олексій Арестович.

Арестович
Росія навряд чи відмовиться від інструменту впливу на Україну у ОРДЛО - Арестович / УНІАН

Результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним залежать від безлічі факторів. В результаті перемовин сторони можуть обмінятися полоненими, а також домовитися про припинення вогню і відкриття КПВВ. Однак навряд чи варто казати про те, що Росія відмовиться від свого інструменту впливу на Донбасі – "ДНР" і "ЛНР". Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

У інтерв'ю телеканалу Дім він розповів про те, що в результаті зустрічі Зеленського і Путіна можуть бути досягнута низка домовленостей, серед яких обмін полоненими, відкриття КПВВ і припинення вогню. Але питання остаточного миру на Донбасі, як і раніше, залишиться складним, тому що Росія так просто не захоче закривати проекти "ДНР" і "ЛНР".

"Але я не хотів би обнадіювати. Адже вже сформувалася інша проблема, яка залишиться назавжди — росіяни витратили на створення так званих "ЛНР" і "ДНР" 8 років, мільярди доларів, втратили мільярди через санкції, тисячі життів. І вони навряд чи так просто відмовляться від цього інструменту", - вважає Арестович.

За його словами, триває дискусія в рамках міжнародного політичного процесу. Питання України є одним з ключових. Результати залежать від суми безлічі факторів.читайте такожУ Путіна оголосили про готовність говорити з Зеленським щодо Криму

"Все залежить від суми багатьох факторів. Росія йде на розрядку по відношенню до Заходу, в трикутнику НАТО — Китай — Росія. За це наразі йде боротьба, у тому числі в новій американській адміністрації. Також одне з ключових - українське питання", - підкреслив Олексій Арестович.

Зустріч Зеленського і Путіна

  • Президент України Володимир Зеленський 20 травня під час своєї пресконференції зробив заяву, згідно з якою Офіс президента веде перемовини про організацію зустрічі гаранта з російським главою держави Володимиром Путіним.
  • Цю інформацію підтвердив спікер Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, перемовини від Росії веде заступник голови АП РФ Дмитро Козак. При цьому наразі у Москві не готові сказати, що зустріч Путіна і Зеленського точно відбудеться.
  • Володимир Зеленський вважає, що саме з Путіним треба вести перемовини, щоб врегулювати збройну конфронтацію на Донбасі. Не виключається варіант проведення такої дискусії за участю США.

Володимир Зеленський Володимир Путін Олексій Арестович новини України новини Донбасу
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