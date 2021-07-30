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На засіданні РНБО розглянуть нові економічні санкції проти режиму Лукашенка

30 липня 2021, 13:24

Україна може приєднатися до нових економічних санкцій ЄС проти Білорусі.

Лукашенко, Зеленський
На засіданні РНБО розглянуть нові економічні санкції проти режиму Лукашенка / УНІАН

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) у п'ятницю, 30 липня, на своєму виїзному засіданні розгляне можливість запровадження Україною нових санкцій проти Білорусі, приєднавшись до відповідного рішення Європейського Союзу.

Таку інфрмацію оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на відповідь голови Офісу президента Андрія Єрмака на відповідний запит.

"Прийшла відповідь з ОП на моє клопотання про необхідність приєднатися до нових економічних санкцій ЄС проти Білорусі, яке я подав як Голова міжфракційного об'єднання "За демократичну Білорусь". Це питання буде розглянуто на РНБО, можливо, навіть сьогодні на виїзному засіданні в Донецькій області", - написав нардеп в Telegram.

Зазначимо, засідання Ради національної безпеки та оборони України відбудеться на території Донецької області.

Секретар відомства Олексій Данілов розповів напередодні, що відповідно до порядку дня, планується розглянути вісім питань, серед яких:

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  • питання енергетичного сектора;
  • питання медицини;
  • питання води;
  • та інші.
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Відносини України та Білорусі

Українсько-білоруські відносини дуже серйозно зіпсувалися після того, як у серпні 2020 року президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив низку звинувачень на адресу України в тому, що Київ нібито фінансує опозицію Республіки.

У МЗС України назвали такі заяви необґрунтованими й оголосили про перегляд дипломатичних відносин з Республікою Білорусь.

Офіційний Київ разом із Заходом з 5 листопада 2020 року – з моменту закінчення каденції президента Лукашенка – не визнає його легітимно обраним главою білоруської держави. Вибори президента Білорусі 9 серпня минулого року Україна і західний світ вважають такими, що не відбулися.

26 травня 2021 року після інциденту з примусовою посадкою літака рейсу Ryanair, після чого в Мінські були затримані опозиційний білоруський блогер Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега, Київ ухвалив рішення про розрив авіасполучення з Білоруссю.

2 липня Лукашенко заявив, що він доручив прикордонникам повністю перекрити кордон з Україною через нібито "контрабанду зброї" з української території.

Детальніше про ситуацію на кордоні між Україною та Білоруссю дивіться у сюжеті:

Утім, прикордонники України заявили, що пункти пропуску на кордоні з Білоруссю як і раніше працюють.

7 липня уряд України схвалив плани щодо запровадження офіційним Києвом санкцій щодо Білорусі. Йдеться про обмеження проти осіб, які причетні до підтасовування президентських виборів минулого року і порушень прав людини.

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