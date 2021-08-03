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НАБУ затримало колишнього суддю Миколу Чауса

3 серпня 2021, 21:46

Йому вручили клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення по якій має вже завтра, 4 серпня, схвалити ВАКС.

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У Феофанії затримали Миколу Чауса

Увечері у вівторок, 3 серпня, в лікарні Феофанія був затриманий колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, пише пресслужба відомства.

Йому вручили клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення по який має вже завтра, 4 серпня, схвалити ВАКС (засідання призначено на 14:00). До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

"Зараз це вся інформація, яку ми можемо повідомити враховуючи таємницю слідства", - повідомили в НАБУ.

Справа судді Чауса - про що раніше писав Главред:

Суддю Чауса підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Згідно з версією слідства, передбачуваний хабар він закопав у банках на городі. Чаус не був заарештований, так як Верховна Рада в оперативному порядку не розглянула дане питання.

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У листопаді 2016 року Чауса оголосили в міжнародний розшук. Він поїхав до Молдови, де здався місцевій владі.

Глава МВС Молдови в квітні 2021 року сказав, що Чауса викрали. За словами Павела Войка, суддю викрали іноземці, які приїхали з території України.

19 травня Чаус виклав у Мережу нове відео, в якому заявив про намір приїхати в Україну і відповісти на всі питання НАБУ і ДБР у своїй справі. Як заявив служитель Феміди, він передав правоохоронцям матеріали на осіб, яких вважає причетними до свого викрадення.

30 липня Чаус несподівано з'явився в селі Мазурівка Вінницькій області, яке знаходиться неподалік від кордону з Молдовою. Він прийшов у село в трусах і заявив про викрадення.

В той же день адвокат Чауса заявив, що суддю везуть до Києва до Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ і СБУ виникла суперечка про те, хто має працювати у справі судді Миколи Чауса. Ситуація вилилася в протистояння правоохоронних органів із застосуванням спецпризначенців. Співробітники НАБУ вулицями Києва переслідували своїх колег зі спецслужби з вимогою зупинити автомобіль, в якому везли Чауса.

затриманий Микола Чаус новини України
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