"Нацизм - зло": Зеленський зробив заяву в День пам'яті та примирення

Зеленський зробив заяву в День пам'яті та примирення / president.gov.ua

Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки засудження, заявив президент України Володимир Зеленський у День пам'яті та примирення.

"Коли ми говоримо "ніколи знову", маємо на увазі насамперед дуже конкретне - "ніколи не забути". Тому і відзначається в багатьох країнах цей День - пам'яті та примирення. І в нас це не на заміну 9 травня, а для того, щоб зберегти та зрозуміти історію повніше. Тому що вона - спільна, одна на всіх у світі", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі в суботу, 8 травня.

Президент України підкреслив, що нацизм – це зло.

"Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки осудження. Ніколи не забути, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму. Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому", - додав президент.

Він нагадав, що Друга світова війна стала найстрашнішою в історії людства, і саме тому були створені міжнародні інституції та правила для підтримки глобального світу.

"І щоб ніколи не забути, що мир втрачається дуже легко. І це справжнє щастя, коли вдається його відновити. Пам'ятаємо. Перемагаємо. І цінуємо життя. Вічна пам'ять загиблим у Другій світовій війні! Ніколи знову!",- підсумував президент.

День пам'яті та примирення - про що важливо знати: