"Нацизм - зло": Зеленський зробив заяву в День пам'яті та примирення

Президент України нагадав, що Друга світова війна стала найстрашнішою в історії людства.
Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки засудження, заявив президент України Володимир Зеленський у День пам'яті та примирення.
"Коли ми говоримо "ніколи знову", маємо на увазі насамперед дуже конкретне - "ніколи не забути". Тому і відзначається в багатьох країнах цей День - пам'яті та примирення. І в нас це не на заміну 9 травня, а для того, щоб зберегти та зрозуміти історію повніше. Тому що вона - спільна, одна на всіх у світі", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі в суботу, 8 травня.
Президент України підкреслив, що нацизм – це зло.
"Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки осудження. Ніколи не забути, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму. Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому", - додав президент.
Він нагадав, що Друга світова війна стала найстрашнішою в історії людства, і саме тому були створені міжнародні інституції та правила для підтримки глобального світу.
"І щоб ніколи не забути, що мир втрачається дуже легко. І це справжнє щастя, коли вдається його відновити. Пам'ятаємо. Перемагаємо. І цінуємо життя. Вічна пам'ять загиблим у Другій світовій війні! Ніколи знову!",- підсумував президент.
День пам'яті та примирення - про що важливо знати:
- 8 травня 2021 - День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. Символом свята є червоний мак. Воно завжди проходить напередодні Дня Перемоги 9 травня.
- В ООН обидва дні – і 8 травня, і 9 травня - проголошені днями пам'яті та примирення. Однак в Україні (як і в низці інших пострадянських країн) все ще сильна традиція відзначати 9-го числа саме День Перемоги.
- Як з'ясували соціологи, прихильників святкування Дня Перемоги 9 травня в Україні 31% – проти 9% прихильників дня пам'яті та примирення 8 травня. Водночас 41% українців вважає, що в Україні треба відзначати обидві дати — і День пам'яті та примирення 8 травня, і День Перемоги над нацизмом 9 травня.