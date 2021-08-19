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"Треба щодня бити в дзвони": Зеленський закликав до ударних зусиль з повернення Криму в Україну

19 серпня 2021, 10:27

Крим з української перлини перетворився на військову базу Росії, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський
Кримська платформа повинна допомогти Україні у поверненні Криму - Зеленський / Reuters

Окупований Крим сьогодні виглядає не як перлина української землі біля моря, а як авіаносець Росії. З кожним днем кількість озброєнь на півострові зростає, а корінне населення зменшується. Мілітаризація автономної республіки шкодить її розвитку, і це питання буде розглянуто на саміті Кримської платформи. Україні слід посилити роботу щодо ситуації з деокупацією українського півострова. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Наразі Крим виглядає, як авіаносець. Поки що це не та перлина української землі біля моря. Сьогодні це мілітаризований півострів, і виглядає це, як авіаносець Російської Федерації з щоденним збільшенням озброєння, зменшенням корінного населення, зменшенням привабливості - природної, екологічної, туристичної, будь-якої", - розповів гарант у інтерв'ю кримським журналістам, повідомляє пресслужба Офісу президента.

читайте такожЛють Росії і повернення Криму в Україну: Кулеба розкрив головний сценарій КиєваЗа словами глави держави, Києву слід щодня з серйозними зусиллями працювати над питаннями щодо повернення Криму в Україну. Якщо раніше не було таких механізмів, то відтепер з'явилася Кримська платформа, за допомогою якої можна буде привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми української автономної республіки.

"Треба щодня бити в дзвони. Вважаю, що до появи Кримської платформи не було того дзвону. Є люди, які хочуть повернення Криму, але покажіть, будь ласка, куди їм бити і хто це буде робити щодня, крім повідомлень у фейсбуці: "Наш Крим шкода, але нічого, ми повернемося", - підкреслив Володимир Зеленський.

Кримська платформа

Президент України Володимир Зеленський у травні офіційно заявив, що саміт Кримської платформи – майданчика, створеного для обговорення питань деокупації Криму – відбудеться 23 серпня у Києві. Влада очікує на приїзд високопосадовців з інших держав.

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Представник президента к АР Крим Антон Коріневич казав що за підсумками Кримської платформи буде підписана декларація. У документі зафіксують кроки зі створення умови для звільнення і повернення півострова в Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 28 липня сказав, що документ, який повинні будуть підписати учасники Кримської платформи, вже практично узгоджено.

У МЗС також уточнили, що на саміт щодо Криму у Києві приїдуть близько 40 представників держав і міжнародних організацій.

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Володимир Зеленський новини України новини Криму Кримська платформа
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