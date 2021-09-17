Нафтогаз піде "під монастир": ЗМІ з'ясували, що компанію чекає глобальне звільнення

Нафтогаз чекає "чистка" кадрів / ua.depositphotos.com

Вже наступного тижня можуть звільнити майже все керівництво "Нафтогазу". Залишиться на своїй посаді тільки голова правління Юрія Вітренко.

Про це в п'ятницю, 17 вересня, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на кілька джерел.

"Питання про звільнення правління може бути винесене на розгляд Кабміну вже наступної середи", - розповіло джерело виданню.

За його словами, під звільнення потрапляють фінансовий директор Пітер ван Дрил і директор з трансформації групи "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

Крім цього, є загроза звільнення першого заступника голови правління Сергія Перелома, а також директора з юридичних питань Ярослава Теклюка.

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Ймовірно, що проблеми з кадрами все-таки існують. Адже в компанії подейкують про нових кандидатів на ці посади. Зокрема, місце переломи може зайняти Олег Діденко. Саме він з 2014 по 2020 рік очолював дочірню компанію НАК "Газ України".

А ось на зміну Теклюку може прийти Владислав Воловик. Раніше він був заступником Діденка також в "Газ України".

Раніше Главред писав, що в Україні очікується підвищення ціни на газ. Опалення має подорожчати на 15-20%.

Також раніше повідомлялося, що Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.